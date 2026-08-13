Santa Catarina reparte agua en colonias tras falla eléctrica

Santa Catarina desplegó pipas y tótems para abastecer de agua a colonias afectadas por una falla eléctrica en plantas de la Comisión Federal de Electricidad.

Una falla en el suministro de energía eléctrica provocó afectaciones en el servicio de agua potable en más de 20 colonias de Santa Catarina, por lo que el municipio implementó un operativo emergente para abastecer a las familias.

El problema se originó luego de que la Comisión Federal de Electricidad reportara una falla en plantas de energía ubicadas en el sector de La Huasteca, situación que impactó el suministro de agua en distintas zonas del municipio.

Ante la falta del líquido, el gobierno municipal desplegó pipas y tótems para llevar agua a los sectores afectados. El alcalde Jesús Nava Rivera acudió al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), desde donde se coordinó el operativo.

Entre las colonias atendidas se encuentran San Gilberto, Rincón de las Palmas, Villas del Mirador, Lomas de Santa Catarina, Sombrillas, Infonavit Cuauhtémoc, La Ermita, Fama 3, Visión de la Huasteca, Rincón de las Mitras y Lomas del Poniente.

En algunos puntos, vecinos también reportaron dificultades para acceder al agua almacenada en los tinacos, por lo que el reparto mediante pipas y tótems buscó mitigar temporalmente la falta del servicio.

El municipio informó que mantendrá el apoyo a las zonas afectadas mientras se trabaja en la atención de la falla eléctrica que ocasionó la interrupción del suministro.