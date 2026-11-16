El acceso se realizará mediante una tarjeta. Los requisitos, las fechas y el procedimiento de registro serán anunciados próximamente

Comerciantes ambulantes, emprendedores y trabajadores de los mercados de Santa Catarina podrán acceder a atención médica gratuita en la Clínica Municipal mediante Santa Salud, un programa presentado por el alcalde Jesús Nava Rivera que también contempla servicios para sus parejas e hijos.

El acceso se realizará mediante una tarjeta. Los requisitos, las fechas y el procedimiento de registro serán anunciados próximamente, por lo que todavía no se ha informado cuándo podrán solicitarla las personas interesadas.

Atención médica incluirá a parejas e hijos

Nava explicó que el beneficio se extenderá a las familias de los comerciantes, con el propósito de acercar los servicios municipales de salud a quienes obtienen sus ingresos de negocios, puestos ambulantes y mercados.

El alcalde señaló que estos trabajadores contribuyen diariamente a la economía de Santa Catarina y que el programa busca ofrecerles respaldo para atender sus necesidades de salud y las de sus hogares.

Municipio dará a conocer requisitos de registro

La tarjeta Santa Salud permitirá acceder a los servicios de atención médica gratuita de la Clínica Municipal. El anuncio no detalla todavía las consultas, procedimientos o tratamientos que estarán incluidos.

El Gobierno Municipal informó que próximamente difundirá las condiciones de acceso y el calendario de inscripción, información necesaria para que comerciantes y emprendedores puedan incorporarse al programa.