Santa Catarina ofrece más de 5 mil consultas médicas gratuitas

08 Octubre 2025

El municipio brinda atención médica gratuita a más de 5 mil personas, con énfasis en adultos mayores y prevención de enfermedades crónicas.

Más de cinco mil habitantes de Santa Catarina han recibido atención médica gratuita gracias a los cinco consultorios Médico Contigo y Clínica Sin Azúcar, fortaleciendo el acceso a la salud en el municipio. El alcalde Jesús Nava Rivera destacó que las consultas se ofrecen de lunes a viernes, con personal capacitado para atender medicina general y especialidades como la diabetes, beneficiando principalmente a adultos mayores. “Con estas acciones hemos apoyado a 5 mil 414 personas, garantizando su derecho a la salud y elevando su calidad de vida”, señaló Nava Rivera. El programa también incluye consultas a domicilio, brigadas de salud y recorridos comunitarios para acercar los servicios a toda la población. El edil enfatizó que estas medidas buscan prevenir enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad, asegurando que ningún habitante quede sin atención por falta de recursos. “Nuestro compromiso es que la salud llegue a todos los rincones de Santa Catarina”, concluyó.