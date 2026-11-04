Santa Catarina lleva 'Fiesta en tu Parque' a sus colonias

El alcalde Jesús Nava Rivera destacó que esta iniciativa permite transformar los espacios públicos en puntos de encuentro para las familias

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Con el propósito de fortalecer la convivencia familiar y acercar los servicios municipales a todos los sectores de la ciudad, el Gobierno de Santa Catarina impulsa el programa “Fiesta en tu Parque”, mediante el cual lleva actividades recreativas, culturales, deportivas y de salud directamente a las colonias.

El alcalde Jesús Nava Rivera destacó que esta iniciativa permite transformar los espacios públicos en puntos de encuentro para las familias, donde los vecinos pueden disfrutar de diversas actividades y recibir atención de distintas dependencias municipales sin necesidad de trasladarse a otras zonas de la ciudad.

Vacunación, cine y deporte en las colonias

A través de la Secretaría de Salud, se ofrecen servicios de vacunación para contribuir al cuidado y bienestar de la población, mientras que la Secretaría de Cultura organiza actividades dirigidas principalmente a niñas y niños, como proyecciones de películas y dinámicas recreativas.

Por su parte, la Secretaría de Deportes promueve la activación física mediante sesiones de bailoterapia y encuentros de fútbol, con el objetivo de fomentar hábitos saludables y fortalecer la integración entre los habitantes de cada colonia.

El municipio escucha a los vecinos en los parques

“Con Fiesta en tu Parque brindamos a los vecinos esparcimiento, escuchamos a los santacatarinenses, atendemos sus necesidades y les brindamos diversos servicios. Queremos que las familias sepan que estamos cerca y que cuentan con nosotros”, expresó.

Nava Rivera señaló que este tipo de actividades también permite mantener una comunicación directa con la ciudadanía, conocer sus necesidades y generar espacios de participación en los que las familias puedan convivir y aprovechar los servicios que ofrece la administración municipal.