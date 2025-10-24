Santa Catarina inicia trabajos en área dañada por incendio

De acuerdo con el reporte preliminar, una mala maniobra en el manejo del diésel junto a un corto circuito en el cableado cercano habría provocado el incendio.

El alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava informó que ya se comenzarán los trabajos de regeneración en la zona afectada por el incendio, luego de que los agentes concluyan las investigaciones.

Los trabajos incluyen el retiro de vehículos consumidos por el fuego, limpieza de calles y banquetas, reposición de postes y luminarias municipales, pintado de cordones así como la instalación de señalamientos viales. Además del retiro de posterío dañado y cables plásticos y metálicos.

Personas lesionadas, carros y viviendas fue el resultado del incendio en bodega

El martes pasado se originó el siniestro alrededor de las 5:00 de la tarde del martes en el taller Telles 5ta Rueda, donde se almacenaban tres contenedores con material inflamable: uno de ellos con aproximadamente 500 litros de diésel y otros dos vacíos, rotulados como aceite de transmisiones.

Tres personas resultaron lesionadas, entre ellas una mujer de la tercera edad con quemaduras, quien fue trasladada al ISSSTE Regional. Además, una mujer y un hombre fueron atendidos por posible intoxicación y crisis nerviosa.

El incendio afectó 24 vehículos, 15 autos, tres camiones, cinco camionetas y una motocicleta, así como el área de oficinas, una recámara y la bodega del taller.