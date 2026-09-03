Santa Catarina impulsa adopción responsable de mascotas

Cairo, Centro de Bienestar Animal de Santa Catarina, busca familias para más de 30 perros y gatos rescatados de situaciones vulnerables

El Municipio de Santa Catarina, a través de Cairo: Centro de Bienestar Animal, promueve la adopción responsable de perros y gatos que se encuentran bajo su cuidado, con el objetivo de brindarles una segunda oportunidad.

Actualmente, más de 30 animalitos permanecen en las instalaciones de Cairo, donde reciben cuidados mientras esperan encontrar un hogar.

Cada uno tiene una historia diferente y, pese a haber enfrentado situaciones de vulnerabilidad, se encuentra listo para recibir cariño y formar parte de una familia.

Entre ellos hay animales juguetones e inquietos, así como otros de carácter tranquilo, tímido o reservado. Todos comparten la espera por una nueva oportunidad.

Kratos sobrevivió a una situación de riesgo

Uno de los casos es el de Kratos, un perro de tres años que fue rescatado después de sufrir un ataque que le provocó heridas graves y lo dejó al borde de la muerte.

Gracias a la atención y dedicación del personal de Cairo: Centro de Bienestar Animal, logró recuperarse. Actualmente se encuentra sano, fuera de peligro y listo para integrarse a una familia que quiera adoptarlo.

Copo de Nieve busca un hogar

Otra de las historias corresponde a Copo de Nieve, una perrita que fue encontrada en la vía pública mientras permanecía junto a sus crías.

Sus cachorros ya fueron adoptados y ahora ella se encuentra recuperada, esperando convertirse en la compañera de una nueva familia.

Timy también espera ser adoptado

Entre los animales que buscan hogar se encuentra Timy, un gatito de apenas dos meses que fue rescatado de la vía pública con una infección respiratoria.

Después de recibir atención, el pequeño ya se encuentra en buenas condiciones de salud y permanece a la espera de una familia que decida adoptarlo.

Estos perros y gatos buscan una segunda oportunidad

Además de Kratos, Copo de Nieve y Timy, en Cairo esperan ser adoptados Snow, Shrek, Jimbo, Canela Envinada, Meredith, Lilith, Doroty, Pinky, Dualipa, Scooby, Falcon, Pirata, Dobby, Ronalda, Maple, Colli, Megan, Bingo, Marlen, Mimi, Megara, Logan, Cremita, Elvira, Sharon, Luk y Naty.

El centro invita a las familias interesadas a conocer a los animales y brindarles un hogar donde puedan compartir momentos y recibir el cariño que esperan.

Las personas interesadas en adoptar un perro o gato pueden acudir a las instalaciones de Cairo: Centro de Bienestar Animal, ubicadas en calle Jacarandas, colonia Los Nogales.

El horario de atención es de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.. También es posible solicitar información a través del teléfono 81 8676 1700, extensión 4027.

La adopción representa una nueva oportunidad para estos animales, pero también puede transformar la vida de las personas que decidan abrirles las puertas de su hogar.