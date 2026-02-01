Santa Catarina implementa reductores y pasos peatonales en 3D

Personal de Movilidad y de Servicios Públicos realizó la aplicación de estas señales visuales en el cruce de las calles Rincón del Lago y Rincón de las Palmas

El Gobierno de Santa Catarina inició un proyecto piloto con reductores y pasos peatonales en 3D en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y promover una movilidad más sostenible. Personal de Movilidad y de Servicios Públicos realizó la aplicación de estas señales visuales en el cruce de las calles Rincón del Lago y Rincón de las Palmas, en la Colonia Real de Santa Catarina.

Estas intervenciones generan una ilusión óptica tipo bordo, simulando volumen sobre el pavimento y provocando que los conductores reduzcan la velocidad.

Objetivo de la prueba piloto según el alcalde

El alcalde, Jesús Nava Rivera, indicó que el principal propósito de esta prueba, que estará activa durante algunas semanas, es fortalecer la cultura vial, ofreciendo mayor protección a peatones y automovilistas.

La medida busca que los conductores presten más atención y disminuyan los riesgos de accidentes, sobre todo en zonas habitacionales y escolares.

Beneficios esperados de los reductores y pasos peatonales en 3D

Se espera que la implementación de estos elementos visuales incremente la percepción de los conductores al acercarse a cruces importantes, generando un efecto preventivo que reduzca la velocidad de tránsito y mejore la seguridad de quienes transitan diariamente por la ciudad.

Innovación y movilidad segura en Santa Catarina

Con estas acciones, el Gobierno de Santa Catarina continúa explorando soluciones innovadoras que contribuyan a una movilidad más segura y ordenada, priorizando la prevención y el bienestar de los habitantes.

La estrategia forma parte de un plan integral para promover prácticas de conducción responsable y proteger a peatones y automovilistas en toda la ciudad.