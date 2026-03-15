Santa Catarina habilitará contraflujo en Avenida Industriales

La medida podría beneficiar a más de 100 mil vehículos que diariamente transitan por esta vialidad, considerada una de las más importantes

Con el propósito de mejorar la circulación en una de las zonas con mayor carga vehicular, el Gobierno de Santa Catarina anunció la implementación de un carril de contraflujo de poniente a oriente destinado a vehículos ligeros en el corredor que conecta la Avenida Industriales con la Avenida 2 de Octubre.

La medida fue impulsada por el alcalde Jesús Nava Rivera y comenzará a aplicarse a partir del lunes 16 de marzo. El contraflujo operará de lunes a viernes, en un horario de 6:30 a 9:30 de la mañana, periodo en el que se registra el mayor flujo de automovilistas que se dirigen hacia la zona oriente del municipio.

Ruta y funcionamiento del contraflujo

El carril especial iniciará a la altura de la empresa Castle Metals, ubicada sobre el cuerpo sur de la Avenida Industriales. Desde ese punto, los vehículos podrán incorporarse a través del carril de alta velocidad para circular en dirección hacia la Avenida 2 de Octubre.

El trayecto del contraflujo se extenderá hasta la zona cercana a la tienda Home Depot, casi a la altura de la calle Virgilio Guerra, donde los automovilistas se integrarán nuevamente a los carriles ordinarios del cuerpo sur de la vialidad.

Antes de poner en marcha esta adecuación vial, el municipio realizó trabajos de recarpeteo en un tramo de la Avenida Industriales, específicamente en el sector cercano a Castle Metals, con el objetivo de garantizar mejores condiciones para la circulación.

Buscan beneficiar a más de 100 mil vehículos

Con la implementación de este contraflujo se busca aumentar la capacidad vehicular en el flujo que se desplaza desde la Avenida Industriales hacia la Avenida 2 de Octubre.

De acuerdo con estimaciones municipales, la medida podría beneficiar a más de 100 mil vehículos que diariamente transitan por esta vialidad, considerada una de las más importantes para la movilidad del municipio.

Parte de una estrategia integral de movilidad

El contraflujo forma parte de una estrategia integral para mejorar la movilidad en Santa Catarina, orientada a lograr una circulación más ágil, segura y eficiente.

Entre las acciones contempladas dentro de este plan destacan la construcción del Mega Puente Manuel Ordóñez y 2 de Octubre, así como la reubicación del retorno sobre la Avenida Industriales, que anteriormente se encontraba a la altura de la empresa Madisa y ahora se localiza frente al Mercado de Abastos.