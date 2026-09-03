Santa Catarina entrega 140 aparatos de movilidad

Adultos mayores y personas con discapacidad recibieron sillas de ruedas, andadores, bastones y muletas para mejorar su autonomía

Un total de 140 adultos mayores y personas con discapacidad fueron beneficiados con la entrega gratuita de aparatos de movilidad, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y brindarles mayor autonomía y seguridad en sus actividades cotidianas, informó el municipio de Santa Catarina.

Por instrucciones del alcalde Jesús Nava, la entrega se realizó en el Gimnasio Santa Catarina 2000 y fue encabezada por la titular del DIF Municipal, Elizabeth Galicia Ruiz, quien destacó la importancia de acercar estos apoyos a quienes enfrentan dificultades para desplazarse.

Entre los aparatos entregados se encuentran sillas de ruedas, andadores con asiento, andadores con ruedas, bastones, andadores fijos y muletas.

Durante el evento, Galicia Ruiz señaló que estos apoyos representan más que la entrega de un dispositivo, pues permiten a los beneficiarios recuperar parte de su independencia y desenvolverse con mayor libertad.

“Con todos estos aparatos de movilidad gratuitos estamos garantizando el derecho humano a la movilidad, a la autonomía y a una vida digna, porque cuando una persona puede trasladarse por sí misma también recupera libertad y seguridad”, expresó Galicia Ruiz.

Además de los aparatos de movilidad, el DIF Municipal entregó apoyos destinados a atender necesidades específicas de salud y cuidado, entre ellos glucómetros, baumanómetros, colchones antillagas y sillas para ducha.

La administración señaló que estas acciones forman parte de las estrategias para brindar atención a los sectores que requieren mayor respaldo, mediante programas enfocados en la inclusión, la autonomía y el bienestar de los adultos mayores y las personas con discapacidad.