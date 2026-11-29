La administración municipal acudió ante instancias federales y estatales tras detectar compactación de tierra y delimitación de un predio sobre el río

El Gobierno de Santa Catarina presentó una denuncia de hechos ante las delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, a raíz de presuntas construcciones irregulares al interior de La Huasteca.

Por instrucción del alcalde Jesús Nava Rivera, el secretario del Ayuntamiento, Erik Castillo Tovar, acudió a las sedes de dichas dependencias para formalizar la querella por el delito que resulte en contra de quienes resulten responsables.

Inspección tras reporte ciudadano

La acción legal se originó luego de que el municipio recibiera un reporte ciudadano que alertaba sobre trabajos de construcción en el Río Santa Catarina, dentro del Parque Ecológico La Huasteca / Parque Nacional Cumbres.

A partir del aviso, personal de la Secretaría de Sustentabilidad Urbana y Movilidad Municipal realizó una visita de inspección en la zona, donde se identificaron:

Compactación de tierra en el sitio señalado.

Delimitación del predio mediante la colocación de durmientes.

Instalación de una puerta elaborada con malla metálica.

Llamado a autoridades y respaldo con pruebas

Al presentar el recurso, Castillo Tovar subrayó la postura del gobierno local frente a este tipo de intervenciones en el área protegida y pidió la intervención de las instancias competentes.

“Por instrucciones del Alcalde Jesús Nava estamos constantemente denunciando construcciones irregulares hacia el interior del Parque Nacional Cumbres La Huasteca, esperamos que las autoridades federales y estatales correspondientes actúen ante esta situación”.

De acuerdo con la información oficial, el escrito presentado ante las autoridades ambientales incluye también la disposición del municipio para aportar evidencia fotográfica recabada durante la inspección realizada por el personal administrativo.