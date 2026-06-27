Santa Catarina construye Centro para Atención del Autismo

La colocación de la primera piedra fue encabezada por el alcalde Jesús Nava, acompañado por la presidenta del DIF Municipal, Paola García

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Con una inversión superior a los 25 millones de pesos, el gobierno de Santa Catarina inició la construcción del Centro Integral de Diagnóstico y Atención del Autismo en la colonia San Gilberto, un proyecto que busca mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes con trastorno del espectro autista, así como de sus familias.

La colocación de la primera piedra fue encabezada por el alcalde Jesús Nava, acompañado por la presidenta del DIF Municipal, Paola García y la directora del organismo, Elizabeth Galicia Ruiz.

El nuevo centro brindará atención integral en áreas terapéuticas, educativas, médicas y sensoriales, mediante instalaciones diseñadas específicamente para responder a las necesidades de desarrollo y aprendizaje de las personas con autismo.

La obra contempla espacios administrativos, consultorio médico, aulas de terapia de lenguaje, estimulación cognitiva, aula sensorial, gimnasio, salas multiusos y áreas de aprendizaje funcional con simuladores de habitación, comercio, lavandería, estética, repostería y consultorio dental.

De acuerdo con las autoridades municipales, el proyecto beneficiará directamente a más de 300 niñas, niños y adolescentes con autismo, además de sus familias y cuidadores que habitan en Santa Catarina.

El Centro Integral de Diagnóstico y Atención del Autismo es considerado una de las obras emblemáticas del municipio, al ofrecer un espacio especializado que fortalecerá la atención y el acompañamiento de personas con trastorno del espectro autista desde una perspectiva integral.