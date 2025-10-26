Santa Catarina concluye cambio de nombre a Avenida 2 de Octubre

El Gobierno de Santa Catarina concluyó la instalación de un total de 14 nomenclaturas en lo que anteriormente era la Avenida Gustavo Díaz Ordaz, ahora denominada Avenida 2 de Octubre, como parte del proceso de actualización vial y simbólica aprobado por el Cabildo municipal.
Las nuevas placas fueron colocadas a lo largo de la vialidad y en cruces con calles como Movimiento Obrero, Cuauhtémoc y Madero, entre otras. Con esta acción, las autoridades buscan que los automovilistas y peatones se familiaricen con el nuevo nombre y reconozcan el sentido histórico detrás del cambio.
El Cabildo de Santa Catarina aprobó la modificación de nombre en memoria de quienes participaron en el Movimiento Estudiantil de 1968 y en reconocimiento a la lucha por la justicia social.
El cambio se hizo oficial el pasado 2 de octubre, durante una ceremonia en la que estuvieron presentes José Luis Becerra, impulsor de la propuesta, así como los sobrevivientes del movimiento Mirtoclia González y Felipe de Jesús Galván, además de ciudadanos que se sumaron al homenaje.