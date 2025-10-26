Santa Catarina concluye cambio de nombre a Avenida 2 de Octubre

El municipio instaló 14 nomenclaturas en honor al Movimiento del 68, reforzando el sentido histórico y la identidad social de esta vialidad emblemática

El Gobierno de Santa Catarina concluyó la instalación de un total de 14 nomenclaturas en lo que anteriormente era la Avenida Gustavo Díaz Ordaz, ahora denominada Avenida 2 de Octubre, como parte del proceso de actualización vial y simbólica aprobado por el Cabildo municipal.

Las nuevas placas fueron colocadas a lo largo de la vialidad y en cruces con calles como Movimiento Obrero, Cuauhtémoc y Madero, entre otras. Con esta acción, las autoridades buscan que los automovilistas y peatones se familiaricen con el nuevo nombre y reconozcan el sentido histórico detrás del cambio.

El Cabildo de Santa Catarina aprobó la modificación de nombre en memoria de quienes participaron en el Movimiento Estudiantil de 1968 y en reconocimiento a la lucha por la justicia social.

El cambio se hizo oficial el pasado 2 de octubre, durante una ceremonia en la que estuvieron presentes José Luis Becerra, impulsor de la propuesta, así como los sobrevivientes del movimiento Mirtoclia González y Felipe de Jesús Galván, además de ciudadanos que se sumaron al homenaje.