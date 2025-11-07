Santa Catarina capacita a mil 500 personas en primeros auxilios

Se han llevado más de 90 pláticas con conocimientos para saber cómo actuar como primer respondiente ante una emergencia.

El Gobierno de Santa Catarina impartió a más de mil 500 santacatarinenses pláticas sobre primeros auxilios en diferentes sectores del municipio.

Por instrucciones del alcalde Jesús Nava Rivera, se han llevado más de 90 pláticas con conocimientos para saber cómo actuar como primer respondiente ante una emergencia , lo que a su vez ayuda a fomentar la conciencia en seguridad, autocuidado y la solidaridad entre vecinos.



Las pláticas son impartidas por personal de formación de Protección Civil y abarcan temas como la Activación del Sistema Médico de Emergencias, RCP y manejo de heridas y quemaduras.

Dichos encuentros se han realizado en espacios comunitarios de las colonias San Gilberto, San Francisco, San Humberto, Privada de Los Olivos, La Fortaleza, Villas del Mirador, Cima de las Mitras y Cumbres 1er Sector, entre otras.