Santa Catarina apoya ley para proteger a los animales

Asimismo, celebró la incorporación de herramientas de control como el registro nacional de animales de compañía y el padrón de personas infractoras

El alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava Rivera, manifestó su total respaldo a la Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales recientemente aprobada por el Senado de la República, la cual establece la prohibición del maltrato y la crueldad en el país.

Destacó que este nuevo marco jurídico representa un avance histórico al obligar a los dueños y cuidadores a garantizar condiciones adecuadas de nutrición, salud, estado mental y buen trato para los animales de compañía.

Asimismo, celebró la incorporación de herramientas de control como el registro nacional de animales de compañía y el padrón de personas infractoras.

Rescate de Franky evidencia consecuencias del maltrato

El pronunciamiento del Presidente Municipal se da en el marco del reciente rescate de Franky, un canino que fue asegurado por el personal de Cairo Centro de Bienestar Animal de Santa Catarina. Presentaba serias lesiones en el cuello provocadas por permanecer amarrado con una cadena de forma prolongada.

"Es de suma importancia contar con este tipo de marco jurídico para evitar que sigan ocurriendo casos de crueldad en nuestras comunidades", señaló.

Franky recibe atención médica en Santa Catarina

Actualmente, las autoridades municipales informaron que Franky se recupera de sus heridas y recibe atención médica integral dentro de las instalaciones del centro de bienestar animal de la localidad.

Con estas acciones y el apoyo a la nueva legislación federal, el gobierno de Santa Catarina busca endurecer las medidas contra quienes atenten contra la integridad de los animales.

Con información de Samantha Treviño....