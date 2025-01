Santa Catarina anuncia reconstrucción de caminos en La Huasteca

A casi siete meses sin una carretera digna para las comunidades en La Huasteca, Jesús Nava anunció la reconstrucción de caminos en coordinación con los residentes al interior del parque.



En entrevista con INFO7, alcalde de Santa Catarina señaló que ante la espera de una inversión para crear el paso adecuado dentro de este espacio que se ha mantenido con un acceso solo para residentes, comenzará con las labores de adecuación para un camino rural.



Con el apoyo de los mismos habitantes que cuentan con al menos una decena de máquinas de construcción y así compactar el terreno para dar forma a un camino rural por donde puedan transitar hasta sus hogares.





“Hay muchos residentes que tienen maquinaria y ellos están poniendo la maquinaria. Y nosotros estamos poniendo el diésel de la maquinaria, tenemos unas dos o tres ahí, no muchas, pero entre los vecinos tienen unas diez y nosotros alimentamos de diésel a todas las máquinas todos los días.



“El camino ya va a ser rural, o sea, nada más lo vamos a compactar y ya ponerle una capa de piedritas por así llamarlo, para que en cualquier lluvia no levante el camino rural que está ahí y no lo eche a perder”, comentó Nava.



Las labores comenzarán dentro los próximos tres o cuatro días con el apoyo de instancias federales para trazar el paso de esta nueva ruta, Jesús Nava reiteró que van a entrar “con todo” a la rehabilitación de caminos a pesar de ser un paso que sirve para el acceso de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) para dar servicio a la Rompepicos y a sus bombas.



“Estamos a tres, cuatro días de entrarle con todo, ya entrar con máquinas y con todo, porque pues Agua y Drenaje, que es obligación de Agua y Drenaje insisto y del Estado, porque ese es el camino que sirve como servidumbre para ir a la Rompepicos y a las bombas de agua drenaje”, sentenció el edil.

Abrirán acceso a ecoturistas solamente; municipio reitera vigilancia para persuadir otro tipo de actividades

Hasta el momento se han rehabilitado 35 kilómetros desde Puerto Conejo hasta El Pajonal; es decir, un 50% de los caminos destrozados, de acuerdo con Jesús Nava, también se cuenta con un 90% de rehabilitación de la entrada a la Huasteca hasta la comunidad Los Nogales.



Con esto el ayuntamiento de Santa Catarina dará aviso este lunes que se ampliará el acceso controlado, permitiendo a visitantes el esparcimiento ecoturístico, pero seguirá poder acceder con vehículos.





“Mañana (hoy lunes) vamos a avisar formalmente en la mañana, los turistas ya pueden venir, los senderistas, los escaladores, la gente que venga a caminar o hasta que va a entrar. Y las bicicletas de montaña ya pueden entrar.



Una de las rutas a las que tendrán acceso los ciclistas de montaña será la conocida como Rhinos y una más que será anunciada públicamente por el alcalde este lunes.



En cuanto a las actividades de esparcimiento relacionadas con la ingesta de alcohol y celebraciones en zonas despejadas como antes se realizaban, seguirán limitadas con el objetivo de preservar los caminos reconstruidos.





Nava indicó que los principales vigilantes son los residentes que dan aviso a las autoridades de este tipo de actividades, además de ya contar con los reglamentos y leyes necesarias para controlar y cuidar el entorno natural del parque La Huasteca.



“Lo tenemos cerrado, de hecho, los vecinos lo reportan luego, luego y o sea los vecinos son todos los primeros vigilantes, porque los residentes no quieren que entre otras personas que no sean ellos, precisamente para no destruir los caminos que ya se hicieron.



“Los reglamentos, Ya están, ya están los reglamentos, ya están las leyes y ya está la coordinación y es el plan de manejo”, añadió el alcalde.



