Santa Catarina anuncia apoyos a familias afectadas por lluvias

La administración municipal informó que los censos y la entrega de ayuda se concentrarán prioritariamente en colonias que presentaron mayores estragos

El alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava Rivera, anunció el despliegue de apoyos económicos y materiales para las familias del municipio que sufrieron afectaciones en su patrimonio tras las severas lluvias registradas en la región.

La administración municipal informó que los censos y la entrega de ayuda se concentrarán prioritariamente en colonias que presentaron mayores estragos, entre las que destacan Rincón del Poniente, La Conquista, El Escorial, Ildefonso Vázquez, San Gilberto y La Fama.

Enviarán alimentos y medicamentos a la Sierra Alta de la Huasteca

Como parte de la estrategia de emergencia, explicó que se implementará un operativo logístico especial para enviar alimentos y medicamentos a las comunidades de la Sierra Alta de la Huasteca. Para garantizar la seguridad del traslado, los suministros e insumos médicos se enviarán rodeando por la carretera de Ramos Arizpe, Coahuila.

Esta ruta alterna busca evitar que los habitantes tengan que descender de la zona montañosa para abastecerse, ya que las condiciones actuales de los caminos y la presencia de fuertes corrientes de agua representan un riesgo latente para la población.

Habilitan refugios temporales para familias afectadas

Finalmente, para las familias que requieran protección inmediata o cuyas viviendas presenten daños estructurales, el Gobierno Municipal habilitó refugios temporales en las instalaciones del Gimnasio Santa Catarina 2000 y en el DIF Municipal, donde se brinda resguardo, alimentación y asistencia médica.