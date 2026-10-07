Santa Catarina aloja a familia tras derrumbe de su vivienda

Tras el reporte del colapso, elementos del grupo de rescate Jaguares de Protección Civil se movilizaron de inmediato al lugar de los hechos

El Gobierno Municipal de Santa Catarina desplegó un operativo de asistencia social y de emergencia para salvaguardar a una familia que sufrió el derrumbe de su vivienda en la colonia San Gilberto.

Ofrecen alojamiento temporal a la familia afectada

Por instrucciones directas del alcalde Jesús Nava, la administración municipal puso a disposición de los afectados un alojamiento temporal a través de la plataforma Airbnb, debido a que los daños materiales detectados en la casa habitación impiden que pueda ser habitada de forma segura.

Tras el reporte del colapso, elementos del grupo de rescate Jaguares de Protección Civil se movilizaron de inmediato al lugar de los hechos. El personal de emergencias realizó labores de acordonamiento y aseguramiento del perímetro con el objetivo de prevenir riesgos mayores y resguardar tanto a los habitantes como a los vecinos de la zona.

Obras Públicas realiza una valoración estructural

Asimismo, ingenieros y personal técnico de la Secretaría de Obras Públicas municipal acudieron al domicilio para llevar a cabo una valoración estructural integral de la propiedad. Esta inspección técnica servirá para determinar las causas del incidente y emprender las acciones legales y civiles necesarias encaminadas a garantizar la seguridad patrimonial y física de los afectados.