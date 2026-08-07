Sandra Pámanes afirma que Colosio definirá su futuro en diciembre

La coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local resaltó que Colosio sea un perfil reconocido a nivel nacional

Aunque respaldó al senador emecista Luis Donaldo Colosio sobre competir por la gubernatura de Sonora u otro estado, Sandra Pámanes adelantó que esta decisión la tomará el legislador en diciembre.

La coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local resaltó que Colosio sea un perfil reconocido a nivel nacional; sin embargo, es anticipado que ya se dé por hecho que buscará la gubernatura de Sonora.

“Yo creo que es anticiparse mucho (que va por Sonora)”, expresó la diputada, “creo que Luis Donaldo es un personaje de reconocimiento, no solo a nivel estatal, sino a nivel nacional y, en ese sentido, muchos estados del país podrían estar interesados en que sea él representante en cada uno de ellos”. “Sin embargo, es una decisión muy personal que él deberá tomar, ya lo anunció, que será hasta el mes de diciembre más o menos”, precisó.

Fuentes de Movimiento Ciudadano confirmaron a INFO7 que hay una intención real de Colosio de buscar la gubernatura de Sonora.

De darse este escenario, perfiles como Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García; Miguel Flores Serna, secretario general de Gobierno; Félix Arratia, secretario de Igualdad e Inclusión; y Héctor García, alcalde de Guadalupe, perfiles con preferencia en las encuestas de MC, tendrían el camino libre para ser los candidatos en 2027.