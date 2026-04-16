San Pedro sigue siendo el municipio más seguro: alcalde

El presidente municipal reconoció que el homicidio registrado este lunes generó preocupación, pero insistió en que se trata de un hecho aislado

El alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Farah, Giacoman, afirmó que el municipio continúa siendo “el más seguro de México”, pese a la ejecución registrada recientemente en la zona de Arboleda, hecho que calificó como lamentable.

El edil señaló que ya mantiene comunicación directa con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para colaborar en las investigaciones y reiteró que su administración entregará toda la información necesaria para esclarecer el crimen.

“San Pedro sigue siendo el municipio más seguro de México… la gente puede estar tranquila, puede estar a gusto en esta ciudad”, expresó.

Farah detalló que elementos municipales y la Secretaría de Seguridad Pública han proporcionado videos, documentación e información requerida por las autoridades ministeriales.

Incluso indicó que el oficial vial que estuvo en el sitio ya rindió entrevistas y entregó su teléfono celular como parte de las indagatorias.

“Nosotros no somos tapadera nunca de nadie, siempre hablamos con la verdad de frente. Lo que tenemos que hacer es colaborar con la Fiscalía para esclarecer los hechos”, sostuvo.

Farah reconoce que homicidio genera preocupación en San Pedro

El alcalde reconoció que el homicidio genera preocupación, pero insistió en que se trata de un caso aislado dentro de una ciudad con altos niveles de seguridad.

“Este es el segundo suceso que nos pasa en esta administración. Quisiéramos que no nos pasara ninguno, pero no estamos exentos de que algo así pueda ocurrir”, mencionó.

Asimismo, dijo que reforzarán la presencia policiaca y las labores de inteligencia para evitar nuevos hechos violentos, especialmente luego de la ola de inseguridad registrada en días recientes en otros municipios del área metropolitana.

Farah pidió respetar el trabajo de la Fiscalía y esperar el resultado oficial de las investigaciones sobre si el ataque estaría relacionado con grupos criminales o un ajuste

de cuentas.