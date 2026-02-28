San Pedro se declara listo ante temporada de incendios forestales

El alcalde subrayó que la prevención, la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana serán clave para reducir riesgos

Ante el inicio de la temporada de incendios forestales, el municipio de San Pedro se declaró preparado para prevenir y enfrentar cualquier siniestro en sus áreas naturales, tras la instalación del Consejo Municipal de Protección Civil.

Durante la sesión realizada este viernes, el alcalde Mauricio Farah Giacomán presentó los planes de prevención, coordinación y respuesta que serán implementados para salvaguardar tanto a la población como al entorno ecológico del municipio.

“Gracias a Chipinque, CONAFOR por acompañarnos el día de hoy, y simplemente agradecerles también a todos los funcionarios, regidores que estamos aquí por ser parte de este comité; tenemos que estar preparados como lo hemos hecho en el invierno y el año pasado”, expresó el edil.

Como parte del fortalecimiento institucional, el municipio reforzó la coordinación con la Reserva Ecológica Chipinque y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), con el objetivo de mejorar la prevención y la atención oportuna de incendios en zonas forestales.

El director de Protección Civil municipal, Gilberto Almaguer, destacó que la corporación mantiene comunicación permanente con ambas instituciones y cuenta con una brigada especializada.

“La brigada Grizzlies es nuestra brigada forestal, que se creó el año pasado, también en un comité que tuvimos aquí, y tenemos una fuerza de un camión de 3.5 toneladas con 2,000 litros de agua, que fue donado a la corporación, herramienta manual que nos ha proporcionado la administración”, detalló.

El alcalde subrayó que la prevención, la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana serán clave para reducir riesgos, especialmente ante las condiciones climáticas que elevan la probabilidad de incendios.

Con estas acciones, el Gobierno de San Pedro refrendó su compromiso con la seguridad de las familias sampetrinas y la preservación del medio ambiente, activándose de manera preventiva y coordinada ante la temporada de incendios forestales.