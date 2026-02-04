San Pedro rompe récord histórico de recaudación predial en enero

El Municipio de San Pedro Garza García alcanzó en enero de 2026 el mayor porcentaje de recaudación del Impuesto Predial en su historia para un solo mes

El Municipio de San Pedro Garza García alcanzó en enero de 2026 el mayor porcentaje de recaudación del Impuesto Predial en su historia para un solo mes, resultado que refleja la confianza de la ciudadanía y su compromiso con el cumplimiento oportuno de sus contribuciones.

Durante el primer mes del año, San Pedro logró una recaudación equivalente al 71.10% del padrón, superando el 70.13% registrado en enero de 2025.

Este resultado consolida una tendencia positiva en la cultura de pago entre los contribuyentes.

Gracias a este incremento, el municipio obtuvo 26 millones 742 mil 019 pesos adicionales en comparación con el mismo periodo del año anterior, fortaleciendo las finanzas públicas desde el arranque del ejercicio fiscal 2026.

Se registró el pago de 3 mil 561 expedientes correspondientes al programa Predial Verde, lo que demuestra el interés ciudadano por esquemas responsables y sustentables.

El gobierno municipal agradeció a la comunidad sampetrina la confianza depositada en la administración, al señalar que el alto nivel de cumplimiento permite planear, ejecutar y dar continuidad a obras, servicios y programas que impactan directamente en la calidad de vida.

San Pedro, referente nacional

El alcalde Mauricio Farah afirmó que estos resultados colocan a San Pedro como el municipio número uno de México, al contar con seguridad de primer nivel, parques limpios y servicios públicos de alta calidad.

“Muchísima gente ya en estos primeros días de enero ha venido a nuestras cajas municipales en Tesorería a hacer efectivo este pago del Predial”, dijo, “y es gracias a ustedes el compromiso que nosotros nos llevamos para tener este municipio como el número uno de México.

La Tesorería Municipal recordó que durante febrero se mantiene un descuento del 10% en el pago del Predial, con un 5% adicional para viviendas con paneles solares mediante el programa Predial Verde.