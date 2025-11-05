San Pedro reconoce a policía que rescató a bebé de incendio

El elemento ingresó al hogar para bajar con la bebé entre sus brazos, después apoyó en el descenso de la madre y volvió a subir para rescatar al perrito

El alcalde de San Pedro, Mauricio Farah, entregó un reconocimiento al oficial Mario Damián, elemento de la policía municipal, por haber rescatado a una familia, entre ellos una bebé de 10 meses y un perrito, durante un incendio registrado el pasado 26 de octubre en un domicilio de la colonia Vista Montaña.

“Estamos muy contentos y honrados de nuestra Policía Municipal. El día de hoy vamos a darle un reconocimiento al policía Mario, porque hace un par de días se presentó un suceso en una casa donde hubo un incendio y, pues, muy valientemente Mario llegó al lugar y pudo salvaguardar a la familia completa, salvando a un bebé de 10 meses, una mascota y, por supuesto, a los padres de familia”, detalló Farah.

De acuerdo con las autoridades, el día del siniestro el oficial Mario patrullaba la zona cuando recibió el reporte del incendio.

Como primer respondiente, fue informado de que una familia se encontraba atrapada en el tercer piso del inmueble.

Gracias a la preparación del uniformado, con ayuda de una escalera, ingresó al domicilio y logró descender con la bebé entre sus brazos.

Posteriormente, asistió en el rescate de la madre y volvió a subir para poner a salvo al perrito.

El rescate fue captado por las cámaras del C4 de San Pedro ubicadas cerca del lugar del incendio.

“Lo primordial era salvaguardar la integridad de las personas. Me siento muy orgulloso de ayudar a los ciudadanos en su seguridad”, expresó el oficial Mario.

El alcalde destacó que la acción del policía refleja cómo la preparación constante y el compromiso con la comunidad pueden marcar la diferencia y salvar vidas en situaciones de emergencia.