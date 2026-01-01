Info 7 Logo
San Pedro recibirá el Año Nuevo con show de luces

Por: Vanessa Aguilar

31 Diciembre 2025, 12:34

El municipio de San Pedro realizará un show de luces en el Parque Rufino Tamayo para celebrar el Año Nuevo de forma familiar y amigable con el medio ambiente

Con el objetivo de ofrecer una celebración espectacular y responsable con el medio ambiente, el municipio de San Pedro invitó a la ciudadanía a dar la bienvenida al Año Nuevo con un show de luces diseñado para toda la familia. 

El evento se llevará a cabo este miércoles 31 de diciembre en el Parque Rufino Tamayo, iniciando actividades desde las 18:30 horas y extendiéndose hasta las 00:30 horas del 1 de enero. 

A diferencia de las celebraciones tradicionales, este espectáculo apuesta por la innovación tecnológica para evitar el impacto negativo de la pólvora. 

Bajo la política de "Cero Pirotecnia", el municipio busca proteger la calidad del aire, así como el bienestar de las mascotas y las personas sensibles a los estruendos. 

Las autoridades municipales exhortan a los asistentes a llegar con tiempo, disfrutar de las instalaciones del parque y unirse a este esfuerzo por una celebración moderna, segura y sostenible. 

TOMA NOTA 

Si deseas asistir al show de luces de San Pedro esta la información para que llegues con tiempo. 

  • Lugar: Parque Rufino Tamayo.
  • Fecha: 31 de diciembre.
  • Horario: 18:30 a 00:30 hrs.
  • Atractivo principal: Espectáculo de luces cada hora.
  • Nota importante: Evento 100% libre de pirotecnia

