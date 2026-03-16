San Pedro realiza 'Primer Medio Maratón 21k 2026'

La idea es año con año realizar esta carrera emblemática de medio maratón, y cada año hacerla mejor, aseguró el presidente municipal Mauricio Farah

Este domingo se llevó a cabo el "Primer Medio Maratón 21K San Pedro 2026", en el que más de 6 mil personas participaron para consolidar al municipio como un espacio para la promoción del deporte y la convivencia familiar.

Alrededor de las 6:40 horas, el alcalde Mauricio Farah Giacomán dio el disparo de salida para aquellos que participaron en la carrera de 21 kilómetros, mientras que a las 7:40 horas inició la carrera de cinco kilómetros.

“La idea es año con año realizar esta carrera emblemática de medio maratón, y cada año hacerla mejor, lo importantes es que en esta primera edición darles la mejor experiencia, que la disfrutaran a su ritmo. Nos vemos el año que entra con todo mejorado”, aseguró Farah Giacomán.

Para concretar los 21 kilómetros los corredores transitaron por avenidas como Humberto Lobo, Calzada del Valle, Calzada Mauricio Fernández, Vasconcelos, Lázaro Cardenas y Rufino Tamayo.

En esta competencia, Daniel Reyes obtuvo el primer lugar en la categoría varonil al registrar un tiempo de 1:06:50, mientras que en la categoría femenil Leah Jebiwot se coronó campeona con un tiempo de 1:17:48.

En tanto, Erick Domínguez logró el primer lugar en la categoría varonil de cinco kilómetros con un tiempo de 15 minutos, mientras que Victoria Martínez registró 18:43 minutos en la rama femenil.