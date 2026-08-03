San Pedro lidera accidentes viales por habitante en NL

El municipio registró 52.28 percances por cada mil habitantes en 2025, casi el doble que Santiago y por encima de Monterrey

Además de ser el municipio con mayor nivel de ingresos de Nuevo León, San Pedro también encabeza la incidencia de accidentes viales por habitante en el área metropolitana de Monterrey, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La tasa registrada en el municipio sampetrino es casi el doble de la correspondiente a Santiago, que ocupa el segundo lugar, y supera ampliamente a la de Monterrey, que aparece en la tercera posición.

San Pedro ha mantenido el primer lugar en este indicador al menos desde 2010, una situación que guarda similitudes con la posición que ocupa Nuevo León a nivel nacional en materia de accidentes viales.

Expertos consideran que esta alta incidencia está relacionada con décadas de desarrollo urbano centrado en el automóvil, así como con la falta de una cultura vial basada en el respeto entre los distintos usuarios de las calles.

Aunque Monterrey concentra el mayor número de accidentes en términos absolutos, al tomar en cuenta la cantidad de habitantes, San Pedro se posiciona como el municipio con más percances por habitante.

Durante 2025, San Pedro registró 52.28 accidentes por cada mil habitantes, cifra 82% superior a la de Santiago, que reportó 28.74, y 94% mayor que la de Monterrey, que alcanzó 26.93 percances por cada mil habitantes.

Lo anterior se desprende de un análisis elaborado a partir del reporte Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas 2025 del Inegi, dado a conocer la semana pasada.

El pasado jueves, Info 7 informó que el estudio reveló que Nuevo León ocupó el primer lugar nacional en accidentes viales durante 2025, con 71,308 percances. Chihuahua se ubicó en segundo lugar, con 26,626, y el Estado de México en tercero, con 25,032.

El informe, correspondiente a los hechos registrados durante 2025, también presenta información por municipio, lo que permitió calcular las tasas de accidentes por cada mil habitantes.

Luisa Péresbarbosa, directora de la organización Movimiento de Activación Ciudadana (Movac), calificó como “frustrante” que el problema persista sin mostrar una disminución significativa con el paso de los años.

La especialista señaló que estas cifras deberían obligar a las autoridades de los distintos niveles de gobierno a invertir en programas de movilidad peatonal y transporte público masivo.

“Por seguir con el mismo modelo de ciudad pensado para el automóvil y no promover otros tipos de movilidad, tenemos estas consecuencias”.

“Es preocupante que pasen los años y sigamos hablando de lo mismo. Resulta muy frustrante ver que esto no cambia; por el contrario, parece que el problema se agrava”.

“Lejos de resolverse, continúa creciendo. Aunque muchas autoridades ya lo incluyen en su discurso, hace falta mucho más trabajo”, indicó.

San Pedro registra la mayor tasa

Con una población de 132,169 habitantes, San Pedro registró durante 2025 un total de 6,910 accidentes. Esto equivale a una tasa de 52.28 percances por cada mil habitantes.

“Es, antes que nada, un tema de voluntad para resolverlo realmente. También se requiere inversión, porque pareciera que los recursos aún no se destinan de la manera adecuada. Además, afecta la falta de coordinación entre las distintas autoridades”, añadió Péresbarbosa.

Influye la población flotante

La directora de Movac explicó que la diferencia entre el número total de accidentes y la tasa por habitante podría atribuirse principalmente a la alta densidad vehicular y a la población flotante que diariamente transita por San Pedro.

El municipio recibe cada día una importante carga vehicular proveniente de otros puntos del área metropolitana debido a su amplia oferta laboral, comercial y educativa.

Entre las avenidas con mayor flujo vehicular en territorio sampetrino se encuentran Lázaro Cárdenas, Vasconcelos, Gómez Morín, Alfonso Reyes y Morones Prieto.

De manera llamativa, el segundo lugar en accidentes por cada mil habitantes corresponde a Santiago, municipio que durante los últimos meses ha sido escenario de accidentes fatales, principalmente sobre la Carretera Nacional.

Según el Inegi, Santiago registró 1,345 accidentes. Al relacionar esta cifra con su población de 46,784 habitantes, obtuvo una tasa de 28.74 percances por cada mil habitantes.

Monterrey, capital de Nuevo León, aparece en tercer lugar en la clasificación per cápita.

Con una población superior a 1.14 millones de habitantes y 30,708 accidentes registrados durante 2025, la ciudad alcanzó una tasa de 26.93 percances por cada mil habitantes.

Las vialidades con mayor concentración vehicular en Monterrey son Eugenio Garza Sada, Gonzalitos, Revolución, Lázaro Cárdenas, Constitución y Morones Prieto.

Así se ubican otros municipios

Otros municipios del área metropolitana también registraron accidentes, aunque con tasas inferiores a las de San Pedro, Santiago y Monterrey:

San Nicolás: 19.35 accidentes por cada mil habitantes.

19.35 accidentes por cada mil habitantes. Santa Catarina: 10.12.

10.12. García: 5.84.

5.84. Apodaca: 5.81.

5.81. Escobedo: 5.75.

5.75. Guadalupe: 3.80.

3.80. Juárez: 2.38.

Los datos muestran que la problemática vial no se concentra únicamente en los municipios con mayor cantidad de habitantes, sino que también está estrechamente relacionada con la intensidad del flujo vehicular, la población flotante y el modelo de movilidad predominante en cada zona.