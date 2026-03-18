San Pedro inicia segunda etapa del Distribuidor 'Los Tubos'

El presidente municipal indicó que la duración estimada de esta etapa es de 300 días, en el que se desarrollarán los trabajos estructurales del proyecto

El municipio de San Pedro Garza García inició los trabajos de la segunda etapa del Distribuidor Vial "Los Tubos", un proyecto de infraestructura vial que busca mejorar la movilidad en una de las zonas con mayor carga vehicular del área metropolitana.

Durante el arranque de los trabajos, la secretaria de Obras Públicas del municipio, María de los Ángeles Galván García, explicó que esta fase contempla diversas acciones de ingeniería para continuar con la construcción del distribuidor vial.

“Es una obra muy importante para toda la ciudadanía sampetrina, es una adecuación muy importante de movilidad en una arteria principal del municipio”, señaló la funcionaria.

Detalló que actualmente se trabaja en la segunda etapa del proyecto, la cual contempla tres frentes de ejecución de obra.

“Estamos construyendo la segunda etapa del Distribuidor Vía Alianza, la cual consiste en tres frentes de ataque de ejecución de obra: la construcción de 21 muros, cinco estribos de pedestal, tres losas, seis pilares centrales, 58 trabes cajón, mil 800 metros cuadrados de pavimento, un estribo de cortina de pilotes y 200 pilotes de un metro de diámetro”, explicó.

Galván García indicó que la duración estimada de esta etapa es de 300 días, periodo durante el cual se desarrollarán los trabajos estructurales del proyecto.

Alcalde destaca relevancia de obra como solución a movilidad

Posteriormente, el alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Farah Giacoman, destacó la relevancia de continuar con esta obra, al señalar que busca resolver problemas de movilidad que se han generado con el crecimiento de la zona.

“Para nosotros es muy importante el arranque de esta segunda etapa de esta macroobra. Hace muchísimos años esto era una rotonda que funcionaba muy bien para aquellas épocas, pero en estos tiempos ya no es suficiente”, expresó.

El edil señaló que esta fase permitirá mejorar la circulación en avenidas clave del municipio.

“Esta segunda etapa viene a solucionar un gran problema vial, donde va a aligerar muchísimo lo que es Calzada del Valle, Gómez Morín y Vasconcelos”, afirmó.

Farah Giacoman explicó que durante esta etapa no se prevé el cierre de carriles, por lo que la circulación continuará de manera normal.

“La idea en esta segunda etapa es no tapar ningún carril; prácticamente la vialidad va a seguir igual como está. En la tercera etapa, que empezará en un par de meses más, ahí sí habrá adecuaciones y se estarán dando a conocer rutas alternas”, indicó.

No obstante, pidió comprensión a la ciudadanía ante los trabajos que se realizarán en la zona.

“Pedirle a la gente comprensión y paciencia, porque esta obra es muy importante y va a venir a solucionar algo que desde hace muchos años ha generado caos vial en estas avenidas”, mencionó.

Obra atiende una zona de carga vehicular: Farah Giacoman

El alcalde agregó que el distribuidor vial atiende una zona con alta carga vehicular.

“Aquí circulan alrededor de 150 mil automóviles diariamente, además de personas que vienen de toda el área metropolitana a trabajar, estudiar, acudir a hospitales o a las plazas comerciales del municipio”, dijo.

Finalmente, informó que los trabajos se realizarán en tres turnos, las 24 horas del día, con el objetivo de reducir los tiempos de ejecución de la obra.