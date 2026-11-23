El encuentro dio inicio a la Semana de la Inclusión, durante la cual el Municipio realizará distintas actividades de sensibilización rumbo al 3 de diciembre

Familias, personas con discapacidad y representantes de asociaciones civiles participaron este domingo en la “Rodada por la Inclusión”, con la que San Pedro inició una semana de actividades para promover la igualdad de oportunidades y sensibilizar sobre los derechos de este sector de la población.

La jornada, organizada por el Municipio a través del DIF, se desarrolló en San Pedro de Pinta, sobre Calzada del Valle, entre Calzada Mauricio Fernández y Río Balsas. El alcalde Mauricio Farah Giacomán y la presidenta del DIF municipal, Elisa Cruz, encabezaron el recorrido.

Llaman a trabajar por una ciudad más igualitaria

Durante la actividad, Farah destacó la colaboración entre las autoridades, las asociaciones civiles y la ciudadanía para facilitar la vida cotidiana de las personas con discapacidad y avanzar hacia una ciudad más igualitaria.

“Todos merecemos los mismos derechos, todos merecemos tener una vida digna y una vida más sencilla”, expresó el alcalde.

Por su parte, Elisa Cruz señaló que el propósito de estas acciones es impulsar condiciones para que las personas con discapacidad accedan a las mismas oportunidades y puedan desarrollarse.

La presidenta del DIF también agradeció la participación de quienes acudieron en silla de ruedas o con bastón y reconoció su presencia en la jornada.

Rodada abre la Semana de la Inclusión en San Pedro

El encuentro dio inicio a la Semana de la Inclusión, durante la cual el Municipio realizará distintas actividades de sensibilización rumbo al 3 de diciembre, fecha en que se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Con esta programación, el DIF San Pedro busca acercar a la comunidad a la reflexión sobre los derechos de las personas con discapacidad y la importancia de generar condiciones de igualdad.