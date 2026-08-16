San Pedro garantiza acceso a servicios funerarios dignos

El acuerdo, firmado por el alcalde Mauricio Farah y la secretaria del Ayuntamiento, Gilda Guajardo, contempla la edificación de cuatro nuevas salas de velación

Con el objetivo de brindar atención digna y accesible a la comunidad en momentos vulnerables, el Municipio de San Pedro Garza García formalizó la concesión de un inmueble municipal a la empresa Inmobiliaria del Valle de San Pedro, operadora de Capillas Valle de la Paz.

El acuerdo, firmado por el alcalde Mauricio Farah Giacomán y la secretaria del Ayuntamiento, Gilda Guajardo, contempla la edificación de cuatro nuevas salas de velación.

El proyecto se desarrollará en un predio de mil metros cuadrados situado en el cruce de las avenidas Alfonso Reyes y Padre Mier, a un costado del Panteón Municipal.

“Hoy lo concretamos, lo materializamos con unas nuevas capillas, con una empresa que ha prestado servicios a San Pedro de una forma excepcional, o sea, de lo mejor que pudiéramos esperar”, expresó el munícipe durante la firma.

Aumento en los apoyos del DIF San Pedro

Uno de los principales ejes del convenio es el beneficio directo para las familias con mayores necesidades económicas. A través del DIF San Pedro, los vecinos podrán acceder a servicios funerarios con tarifas preferenciales. Con esta alianza, la institución duplica su capacidad de apoyo, pasando de 50 a 100 convenios anuales disponibles.

Por su parte, Rosalinda González, directora de Capillas Valle de la Paz, reiteró el compromiso de la empresa para colaborar con la administración municipal y ofrecer un servicio a la altura de las necesidades de la población.

Atención continua durante la construcción

Mientras se llevan a cabo las labores de edificación del nuevo espacio, el Municipio informó que la atención no se detendrá:

Orientación y canalización: Las personas que requieran el apoyo podrán acudir al DIF Municipal, donde se les guiará para utilizar los servicios en las sucursales existentes de Valle de la Paz, ya sea en San Pedro o dentro del área metropolitana.

Respeto a contrataciones previas: Quienes ya cuenten con servicios contratados previamente con la empresa mantendrán su cobertura sin cambios, pudiendo hacer uso de las instalaciones locales o metropolitanas.

Con esta medida, el Gobierno Municipal busca fortalecer la infraestructura de asistencia social y garantizar que las familias sampetrinas cuenten con un acompañamiento oportuno, cómodo y a costos accesibles.