San Pedro fuera del top 5 en percepción de seguridad

A pesar de lo dicho por el Alcalde de San Pedro, Miguel Treviño de Hoyos, el municipio continúa fuera del top cinco de ciudades con mejor percepción de seguridad.

Lo dio a conocer la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) con sus resultados al cierre de marzo, registrando un total de 27.1 por ciento de sampetrinos que no considera seguro el municipio más rico de América Latina.

San Pedro se colocó en el puesto número 9 subiendo tan solo tres niveles a comparación de lo arrojado en la misma encuesta en los últimos tres meses de 2023, luego de liderar esta evaluación por más de cuatro años consecutivos.

Treviño de Hoyos anteriormente señaló que recuperaría el primer puesto en percepción de seguridad, después de que durante su administración el pasado septiembre el municipio quedó en el tercer lugar y no se ha recuperado desde entonces.

El exsecretario de seguridad de San Pedro, Marcial Herrera señaló que al dejar en manos de un nuevo director la seguridad del ayuntamiento se pudo mejorar la percepción; sin embargo, aseguró que el declive fue a causa de Miguel Treviño, al querer acaparar las funciones del ayuntamiento.

“Con el nuevo director que pusieron en la policía, trae ganas de hacer bien las cosas si seguimos así vamos a estar en el primer lugar, no le estoy dando cuerda al alcalde Miguel Treviño de que sea el mejor.

“Hizo un atascadero cuando nos fuimos al doceavo, como municipio más inseguro, ahorita llego un nuevo director y no se esta metiendo el alcalde Miguel Treviño, que quería ser antes en la boda quería ser la novia y en el funeral el muerto esto está funcionando”, sentenció Herrera.

Marcial Herrera, agregó que, para mejorar el servicio de seguridad por parte de la policía, debe haber un acercamiento del personal de mayor rango y si es necesario, acompañar a los elementos a patrullar las calles.