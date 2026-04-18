San Pedro es el municipio más seguro: Mauricio Farah

Además, resaltó que el año pasado San Pedro no tuvo ningún homicidio, algo, que, según sus palabras, no se había visto en los últimos 10 años.

El alcalde de San Pedro, Maurio Farah, presentó las estadísticas en cuanto a homicidios se refiere en el municipio, esto después de los hechos registrados el pasado lunes, cuando un hombre fue asesinado a balazos.

El edil señaló que San Pedro es y sigue siendo el municipio más seguro no solo de Nuevo León, sino de México.

“En el 2018 hubo 12 homicidios en San Pedro, en el 2019 hubo nueve homicidios; en el 2020 ocho; en 2021 13 homicidios; en el 2022 en plena pandemia hubo dos homicidios, en el 2023 hubo 17 y en 2024 ocho homicidios.

Además, resaltó que el año pasado San Pedro no tuvo ningún homicidio, algo, que, según sus palabras, no se había visto en los últimos 10 años.

“Entiendo que, con los números, prácticamente en ceros, pues un caso de estos, de esta naturaleza, pues bueno genera muchísimo ruido, ahora bien, esto no minimiza para nada lo ocurrido”.

El alcalde sampetrino dijo que desde el primer momento instruyó a la contraloría que iniciara una investigación sobre el actuar del elemento de seguridad, debido a que no encendió la cámara corporal, algo que está obligado a hacer.

Recordemos, que fue el pasado lunes cuando un joven de 26 años fue asesinado en la zona de Arboleda del municipio de San Pedro.

Con información de Jorge Mascorro......