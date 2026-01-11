San Pedro entrega apoyo a familias vulnerables por frío

Las acciones comenzaron en la colonia Santa Elena, con la participación de personal de Protección Civil y del DIF municipal.

Ante el descenso de temperaturas provocado por el frente frío que inicia este fin de semana, el municipio de San Pedro puso en marcha un operativo preventivo para apoyar a familias en zonas vulnerables, mediante la entrega de cobertores.

Las acciones comenzaron en la colonia Santa Elena, con la participación de personal de Protección Civil y del DIF municipal. La titular del DIF, Claudette Treviño, informó que este sábado se beneficiará a 120 familias.

Entrega de apoyos continuará la próxima semana

Las autoridades municipales detallaron que los apoyos continuarán al inicio de la próxima semana con la entrega de chocolate caliente en zonas de alta afluencia. Además, en paradas de autobús se contempla la colocación de calentadores para las personas que esperan el transporte público durante los días de bajas temperaturas.

Protección Civil emite recomendaciones por bajas temperaturas

Por su parte, Gilberto Treviño, director de Protección Civil Municipal, invitó a la población a seguir las indicaciones de los medios oficiales para protegerse ante el frío en el área metropolitana.

Habilitan albergue en San Pedro

Finalmente, ambas instituciones hicieron hincapié en la apertura de un albergue en la Casa Club, ubicada sobre la calle Padre Mier en San Pedro, para brindar resguardo temporal a quienes lo requieran.