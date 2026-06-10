San Pedro designa nuevos titulares en secretarías

Los ajustes hacen a Gilda Guajardo Garza como nueva Secretaria del Ayuntamiento y el retorno de Mercedes Zorrilla Alcalá a la Secretaría de Desarrollo Social

El Cabildo de San Pedro concretó este martes la reestructuración del gabinete municipal encabezado por el alcalde Mauricio Farah.

Los ajustes contemplan la designación de Gilda Guajardo Garza como nueva Secretaria del Ayuntamiento, así como el retorno de Mercedes Zorrilla Alcalá a la Secretaría de Desarrollo Social.

Durante la sesión, Guajardo rindió protesta como titular de Ayuntamiento en sustitución de Mercedes Zorrilla, quien nuevamente liderará Desarrollo Social.

Para asumir este puesto, Guajardo solicitó licencia a su cargo como tercera regidora, espacio que pasó a ser ocupado por Aida Cisneros, quien se desempeñaba como docente en la Universidad de Monterrey (UDEM).

“Hoy se concluyen estos cambios que vamos a hacer en donde la licenciada Mercedes se va a incorporar a Desarrollo Social, no puedo describir el magnífico trabajo que usted ha desempeñado, no solamente en el Ayuntamiento sino en cualquier puesto que ha desempeñado en el gobierno”, expresó Farah.

El edil agregó que los relevos estratégicos apuntan a robustecer las áreas prioritarias del gobierno de San Pedro.

Asimismo, el cuerpo colegiado aprobó por unanimidad remover a Ricardo Bonilla López de la titularidad del organismo San Pedro Parques, designando en su lugar a Diana Gámez García, anterior directora de Medio Ambiente.

El Municipio de San Pedro informó que las designaciones fortalecerán áreas de la administración pública.

Los nuevos nombramientos