San Nicolás pierde habitantes y también recursos externos

En los últimos cinco años, el municipio encabezado por Daniel Carrillo perdió 30,165 habitantes y obtiene sólo 27.2% de sus ingresos de recursos propios

La pérdida de población que enfrenta San Nicolás de los Garza, municipio encabezado por Daniel Carrillo, comienza a reflejarse en otro de los desafíos para su sustentabilidad: la capacidad de generar ingresos propios para financiar servicios y atender las necesidades de sus habitantes.

San Nicolás, que registró la mayor caída poblacional entre los principales municipios metropolitanos durante el último lustro, obtuvo apenas 27.2% de sus ingresos de recursos propios, mientras que el 68% provino de transferencias estatales y federales, de acuerdo con el reporte Finanzas Públicas en el Área Metropolitana de Monterrey 2025, elaborado por Cómo Vamos Nuevo León.

La situación coloca al municipio ante un doble reto: pierde habitantes y mantiene una alta dependencia de recursos externos para financiar sus operaciones y servicios públicos.

San Nicolás depende de transferencias para financiar sus servicios

Cómo Vamos Nuevo León advirtió que fortalecer los ingresos propios es fundamental para que los municipios mantengan inversiones sostenidas y respondan a sus problemáticas sin depender en la misma medida de recursos externos.

“Para invertir de manera sostenida en atender sus problemáticas, los municipios necesitan fortalecer sus ingresos propios y reducir su dependencia de recursos estatales y federales, que pueden fluctuar en el tiempo”, señaló el organismo ciudadano.

La dependencia de las transferencias coincide con un proceso de despoblación que ha colocado a San Nicolás como el municipio con la mayor pérdida de habitantes entre los principales municipios del área metropolitana.

Como publicó El Horizonte, San Nicolás perdió 7.3% de su población entre 2020 y 2025, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal del Inegi.

¿Cuántos habitantes perdió San Nicolás entre 2020 y 2025?

El municipio pasó de 412 mil 199 habitantes en 2020 a 382 mil 34 en 2025, una disminución de 30 mil 165 personas en cinco años.

Otros municipios metropolitanos también registraron reducciones poblacionales, aunque de menor magnitud. Guadalupe perdió 1.8% de sus habitantes, al pasar de 643 mil 143 a 631 mil 799 personas.

En Monterrey, la población disminuyó 0.6%, al pasar de un millón 142 mil 994 habitantes a un millón 135 mil 843 durante el mismo periodo.

El impuesto predial aporta 415 millones de pesos

En materia de recaudación, San Nicolás obtuvo 415 millones de pesos por concepto de impuesto predial en 2025, según su propio informe municipal.

El predial representa una de las principales fuentes de ingresos propios para los municipios del Área Metropolitana de Monterrey. Al tratarse de recursos recaudados directamente por los ayuntamientos, estos ingresos no dependen de las fluctuaciones ni de las reglas de asignación de las transferencias estatales y federales.

Los municipios utilizan estos recursos para financiar su operación diaria, mantener la infraestructura básica de las colonias y atender necesidades relacionadas con la prestación de servicios públicos y la seguridad.

La pérdida de habitantes también afecta la dinámica urbana

La disminución poblacional de San Nicolás no sólo tiene implicaciones para las finanzas municipales. También puede profundizar otros problemas urbanos, como los desafíos de movilidad, el abandono de viviendas y el debilitamiento de los negocios de barrio.

Edgar Olaiz, director del LAB Ciudad de la Universidad Regiomontana, consideró que la pérdida de habitantes en los municipios centrales está relacionada con el crecimiento expansivo del área metropolitana.

El especialista explicó que, ante la falta de alternativas para repoblar las zonas centrales, el desarrollo habitacional se ha desplazado hacia la periferia. Añadió que la escasez de vivienda, particularmente de opciones económicamente accesibles, ha llevado a parte de la población a buscar dónde establecerse fuera de estas zonas.

“Es un gran problema porque zonas centrales que están bien servidas, que tienen todos los equipamientos y que pueden generar una mejor racionalidad de proximidad no se están repoblando. No hay repoblamiento, y eso es lo importante y preocupante”, explicó.

“No hay nuevas alternativas de vivienda en las zonas centrales; el modelo de crecimiento por el que hemos apostado es un crecimiento expansivo”.

El crecimiento hacia la periferia aumenta los retos de movilidad

De acuerdo con Olaiz, el modelo de expansión también genera presión sobre la movilidad, debido a que muchas personas que se mudan a la periferia continúan trabajando en las zonas centrales de la metrópoli.

El fenómeno también puede afectar a los negocios de barrio, que quedan en sectores donde disminuye la población y aumenta el número de viviendas desocupadas.

Ante este escenario, el especialista consideró necesario generar condiciones para repoblar las zonas centrales del Área Metropolitana de Monterrey, aprovechando la infraestructura, los servicios y el equipamiento urbano que ya existen, en lugar de mantener un modelo de crecimiento basado principalmente en la expansión hacia la periferia.