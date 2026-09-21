San Nicolás, entre los municipios con menor inversión ambiental

La administración de Daniel Carrillo destinó recursos mínimos a rubros como arborización, residuos y reducción de contaminación

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Pese a que su población es una de las más afectadas por la contaminación debido a la concentración de grandes industrias que impactan la calidad del aire, el suelo y el agua, el municipio de San Nicolás se ubica entre los últimos lugares en inversión para el cuidado del medio ambiente. Y no solo a nivel local, sino también nacional.

La administración del alcalde panista Daniel Carrillo Martínez destaca por asignar recursos mínimos a tareas que le corresponden, como la gestión y disposición de residuos, el cuidado de cuerpos de agua, la reducción de la contaminación, la arborización y la protección de la biodiversidad y del paisaje.

El gobierno de Carrillo destinó apenas el 0.1% de su presupuesto a este rubro, mientras que municipios con menores recursos, como su vecino Escobedo, asignaron hasta el 3.6%, es decir, 36 veces más, durante 2025.

Lo anterior se desprende del reporte “Ojos al gobierno municipal: reporte de finanzas públicas del área metropolitana de Monterrey 2025”, elaborado por Política Colectiva en colaboración con Cómo Vamos, Nuevo León, y dado a conocer recientemente.

¿Cuánto destinó San Nicolás al cuidado ambiental?

El documento señala que la inversión promedio de los municipios metropolitanos de Nuevo León en materia ambiental fue de 2%; sin embargo, San Nicolás, con un presupuesto de $3,600 millones de pesos, etiquetó únicamente $3 millones 577,000 pesos, equivalente al 0.1 por ciento.

En contraste, Escobedo, que contó con un presupuesto de alrededor de $2,900 millones, destinó más de $104 millones a la preservación ambiental y al combate de la contaminación, equivalente al 3.6% de sus recursos.

Este reporte forma parte de un análisis sobre el gasto público realizado por Política Colectiva en los 65 municipios más poblados del país, entre ellos 31 capitales estatales, 29 municipios con alta densidad poblacional y cinco municipios adicionales del área metropolitana de Monterrey.

En materia ambiental, el estudio evaluó los recursos asignados a rubros como la gestión de residuos, administración del agua, tratamiento de aguas residuales, drenaje y alcantarillado, reducción de la contaminación y protección de la biodiversidad y del paisaje.

¿Qué responsabilidad tiene San Nicolás frente a la contaminación?

Si bien a los municipios no les corresponde obligar a las empresas contaminantes asentadas en su territorio, como Ternium, Zinc Nacional o Pyosa, a cumplir con la normatividad ambiental, sí tienen la responsabilidad de implementar medidas para mitigar la contaminación y preservar el entorno.

Entre ellas se encuentran la arborización, la adecuada gestión de residuos, la conservación de áreas verdes y el cuidado de cuerpos de agua.

“La contaminación del aire se posiciona como el principal problema ambiental en Nuevo León. Más de la mitad de la población (59%) considera que el gobierno no ha implementado acciones suficientes para combatirla; a este reto se suman otras problemáticas relevantes, como el manejo inadecuado de la basura, la falta de áreas verdes y la contaminación de ríos y arroyos”, señala el estudio.

El primer lugar en inversión ambiental lo ocupa Guadalupe, al destinar el 8.3% de su presupuesto a estas tareas. En segundo sitio están San Pedro y Escobedo, ambos con el 3.6 por ciento.

San Nicolás ocupa el lugar 57 entre los municipios evaluados

La asignación presupuestal de San Nicolás para temas ambientales no solo se encuentra por debajo del promedio metropolitano, sino que además coloca al municipio entre los últimos lugares del país en esta materia.

Datos de los 65 municipios más poblados de México recopilados por Política Colectiva, en colaboración con Cómo Vamos, Nuevo León, y analizados por Info 7, muestran que San Nicolás ocupa la posición 57 en porcentaje de inversión ambiental.

¿Cuántos árboles plantó San Nicolás en zonas de calor?

El escaso gasto ambiental del municipio de San Nicolás también coincide con una baja arborización en las zonas donde más se requiere, según un informe reciente de Cómo Vamos, Nuevo León.

Tras analizar la cantidad de árboles plantados entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, la organización encontró que únicamente 20 fueron sembrados por las autoridades nicolaítas en zonas de calor, es decir, áreas con estrés térmico que registran temperaturas superiores al promedio.

En contraste, en toda la zona metropolitana se plantaron 2,807 árboles en este tipo de áreas, y la mayoría de los municipios superó el centenar de ejemplares.