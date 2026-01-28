San Carlo Acutis, el 'Influencer de Dios', llegará a Santiago

A casi cinco meses de su canonización, su reliquia visitará específicamente la Parroquia de Santiago Apóstol, el jueves 29 de enero. A las 12:00 horas

Las reliquias de primer grado, un fragmento de cabello, de San Carlo Acutis, el primer santo milenial de la Iglesia Católica, llegarán al municipio de Santiago.

A casi cinco meses de su canonización, su reliquia visitará específicamente la Parroquia de Santiago Apóstol, el jueves 29 de enero. A las 12:00 horas se realizará la recepción solemne de la reliquia; posteriormente, de 12:00 a 17:00 horas, el templo permanecerá abierto para la veneración personal y la oración. A las 17:00 horas se celebrará la Solemne Eucaristía en honor a San Carlo Acutis, y la jornada concluirá a las 18:00 horas con la despedida oficial.

Carlo Acutis nació en 1991 en Londres, creció en Milán y falleció el 12 de octubre de 2006, a los 15 años, a causa de una leucemia fulminante.

Actualmente, sus restos reposan en Asís, Italia. A pesar de su corta vida, dejó una profunda huella espiritual y evangelizadora que hoy lo ha convertido en una de las figuras más cercanas a las nuevas generaciones.

Desde muy pequeño mostró un marcado interés por la Iglesia, los santos y el Evangelio. Su amor por Jesús fue tan profundo que recibió la Primera Comunión a los siete años. Rezaba todos los días y compartía su fe con naturalidad, explicando a otros, como un auténtico maestro espiritual, lo que aprendía y vivía.

Carlo reflexionaba sobre una de las grandes contradicciones de la vida católica contemporánea: jóvenes que reciben sacramentos como la Primera Comunión o la Confirmación, pero que después se alejan de la iglesia y de la vida de fe. Esto lo llevó a investigar y documentar, desde una perspectiva histórica, los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia como signos de la presencia real de Cristo.

Estaba convencido de que las personas de hoy son incluso más afortunadas que quienes vivieron hace más de dos mil años pues ahora basta acudir a una iglesia cercana o incluso recurrir a la tecnología para encontrarse con Jesús. Por ello, Carlo aprovechó sus habilidades en informática y programación para crear una página web dedicada a los milagros eucarísticos, un proyecto que surgió cuando Internet apenas comenzaba y que continúa disponible hasta la fecha.

Tras enfermar de una de las formas más agresivas de leucemia, Carlo afrontó la enfermedad con serenidad y ofreció su sufrimiento. Su familia donó su cuerpo, que permanece expuesto para la veneración de los fieles en Asís. De acuerdo con su madre, sus primeros “milagros” se manifestaron durante su funeral, al que acudieron miles de personas, entre ellas migrantes y personas en situación vulnerable. Vatican News subrayó que participaron “muchos pobres” que ya veneraban al joven, sin que su familia fuera plenamente consciente del impacto espiritual que había tenido en vida.

El milagro que permitió su beatificación fue la curación inexplicable de un niño en Brasil con una grave malformación en el páncreas, tras tocar una reliquia de Carlo en 2013, en la Capilla de Nuestra Señora de Aparecida, en Campo Grande. El segundo milagro, reconocido por el papa Francisco el 23 de mayo de 2024, fue la curación de la joven costarricense Valeria Valverde, quien había sufrido un grave accidente de bicicleta en Florencia, Italia.

Carlo Acutis fue beatificado el 10 de octubre de 2020 en Asís y canonizado apenas el 7 de septiembre de 2025 en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, por el papa León XIV, convirtiéndose oficialmente en el primer santo milenial. Es conocido mundialmente como el “santo milenial” o el “Influencer de Dios”.

En Nuevo León, la presencia de San Carlo Acutis se siente principalmente entre los jóvenes. Desde septiembre de 2025, una reliquia llegó a la parroquia y Santuario de Nuestra Señora de Fátima, en el municipio de San Pedro pues San Carlo es el santo patrono de la Pastoral Digital Monterrey, iniciativa de la Arquidiócesis de Monterrey dedicada a la evangelización en el entorno digital, fundada por el padre José Juan Montalvo, conocido como el Padre Borre, que tiene sede en la iglesia de Fátima.