Samuel toma protesta a 200 nuevos policías de Fuerza Civil

El gobernador reconoció el trabajo de Fuerza Civil, quien destacó ha logrado posicionarse como la mejor policía de México

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda tomó protesta a 200 nuevos policías que se integran a Fuerza Civil, cifra con la que se alcanzan 6 mil 800 policías.



Durante la graduación de los cadetes, realizado en el Campo Policial 1, el Mandatario estatal presentó al titular de la Nueva División de Caminos y presentó 200 camionetas tipo SUV y Durango que reforzarán la vigilancia en toda la red carretera del estado.



"El día de hoy vamos a incorporar a la mejor policía de México 200 nuevos cadetes para llegar a un total de 6 mil 800 policías. La meta es que el año que entra lleguemos a 7 mil y con ello cumplamos la meta sexenal un año antes para tener 7 mil elementos listos para el Mundial, listos para el repechaje.



"La nueva Fuerza Civil, además el día de hoy crea una nueva división. Aperturamos la División Caminos. En el nuevo Nuevo León hemos arrancado siete nuevas carreteras, por eso la división se hace aún más indispensable para patrullar todas las carreteras y caminos federales y locales del estado. Hoy a 200 días del Mundial estamos incorporando 200 elementos, 200 patrullas tipo camioneta SUV que formarán el nuevo equipo de la división carretera, octava división creada en la nueva fuerza civil", señaló el Gobernador de Nuevo León.



Asimismo, reconoció el trabajo de Fuerza Civil, quien destacó ha logrado posicionarse como la mejor policía de México, con el mejor desempeño y la mayor confianza.

Agregó que se seguirá invirtiendo en reforzar la Seguridad del Estado, por lo que en enero llegará otro Black Hawk, más patrullas, más Black Mambas, más rinos y más elementos.



Por su parte, el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla reconoció a los nuevos elementos a quienes les dijo que desde hoy forman parte de la policía estatal ejemplo de México.



"Se trata de unidades especialmente equipadas para el patrullaje de nuestra diversa geografía, desde el calor del desierto hasta el frío de la sierra, unidades que sabemos le van a dar a los neoloneses y a nuestros visitantes, la tranquilidad de que están en un territorio donde se respeta la ley. La División Caminos está llamada a ser el primer rostro que dará Nuevo León a sus visitantes en el próximo Mundial de fútbol y asumir una función histórica de una policía de caminos confiable, servicial y siempre presente", agregó Escamilla Vargas.



Durante la ceremonia de graduación se entregaron 5 reconocimientos a elementos de Fuerza Civil, en diferentes rubros como al Servicio, Disciplina, Liderazgo, Mérito Académico; y de Espíritu de Cuerpo.