Samuel reitera que El Cuchillo II estará listo en 2023

La construcción del segundo acueducto de El Cuchillo avanza de manera veloz, por lo que el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, reiteró que este ducto histórico que llevaba 27 años esperando a ser construido estará listo el próximo año.



Tras una supervisión realizada al avance de la obra, el gobernador reiteró que, si bien este proyecto traerá otros 5,000 litros por segundo de agua a Nuevo León, no hay que bajar la guardia, por lo que agregó es importante seguir cuidando el agua.





“El tema hídrico vamos a paso veloz, más rápido no se puede, este proyecto que ordinariamente se pudo haber tardado 3 años va a salir en uno, lo único que pedimos a cambio es que todo el mundo nos ayude a cuidar el agua, porque hay que ser sinceros y responsables, no hay ducto, no hay presa, no hay sistema que aguante una comunidad que tire el agua”, dijo García Sepúlveda.