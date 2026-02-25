Samuel pide al Congreso destrabar Presupuesto 2026

El gobernador Samuel García pidió nuevamente al Congreso local no atorar la aprobación con temas de la reforma electoral o judicial

Ante el estancamiento del Presupuesto 2026, el gobernador Samuel García pidió nuevamente al Congreso local no atorar la aprobación con temas de la reforma electoral o judicial, y advirtió que a estas alturas ya no se puede modificar el documento, salvo en el rubro de endeudamiento.

El mandatario explicó que el presupuesto enviado en noviembre y que entró en vigor en enero mediante la reconducción presupuestal no admite cambios en partidas o montos, pues hacerlo sería ilegal.

“Más que qué ofrecemos, es qué se puede legalmente. Recuerden que los presupuestos son anuales, existe el principio de anualidad… hoy en día, ya en febrero, no se puede hacer absolutamente nada, más que aprobar deuda”, afirmó.

Subrayó que cualquier intento de modificar el gasto público “sería ilegal y/o entraría en vigor hasta 2027”, por lo que insistió en concentrar la discusión únicamente en el financiamiento.

Propone deuda de hasta 8% de ingresos

García Sepúlveda reiteró que corresponde al Congreso definir el monto del pasivo, aunque señaló que Nuevo León podría manejar un nivel cercano al 8% de sus ingresos, y no necesariamente el 15% permitido.

“Nuevo León está en verde, se puede pedir un 15; no se ocupa un 15, puede salir como el año pasado un 8 y con eso la armamos perfectamente. Si se puede un 10, aún mejor”, indicó.

Agregó que un financiamiento mayor permitiría destinar alrededor de 2 mil millones de pesos a la nueva cortina de El Cuchillo, proyecto que —dijo— duplicaría el abasto de agua en la entidad, aunque aclaró que no es urgente.

Cuestionado sobre la posibilidad de que el Congreso apruebe un nuevo Presupuesto superando el veto estatal aplicado en diciembre, el gobernador respondió que legalmente ya no es viable.

Argumentó que la Suprema Corte confirmó recientemente el principio de anualidad, que establece que los presupuestos son indivisibles y no pueden modificarse durante su vigencia.

“Para qué un box de sombra que legalmente no prosperaría. Concentrémonos en la deuda”, insistió.

Reconducción permite operar al Estado

El mandatario aseguró que no existe presión financiera inmediata, ya que con la reconducción presupuestal el Estado continúa cumpliendo compromisos.

“Estamos pagando el Metro, estamos pagando los camiones, tenemos de aquí al 25 de marzo un total de 45 obras que vamos a inaugurar. Todo se está pagando”, señaló.

No obstante, admitió que contar con financiamiento permitiría acelerar proyectos como la expansión del Metro.

Finalmente, García pidió a los legisladores evitar que asuntos como la reforma electoral o judicial frenen la discusión presupuestal.

Indicó que su enlace con el Congreso es el secretario general de Gobierno, Miguel Flores, y que continúan las negociaciones.

“El tema del Presupuesto es imperativo… quizá el problema es cuando se meten otros temas que no son el del dinero”, advirtió.

El gobernador también dijo haber solicitado apoyo a la diputada panista Ailé Tamez para destrabar el diálogo con su bancada y lograr la aprobación pendiente.

"Incluso se lo dije a la diputada Ailé: ayúdame con tus diputados. Estamos en la mejor disposición de que salga adelante el Presupuesto", aseveró.