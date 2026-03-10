Samuel García y Mariana Rodríguez supervisan monorriel de L4 y L6

Mariana Rodríguez agradeció el trabajo de las más de cinco mil personas que diariamente ponen su empeño, esfuerzo y conocimiento para esta obra

El gobernador Samuel García y la titular AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez supervisaron este sábado los patios y talleres para las Líneas 4 y 6 del Metro.

El mandatario estatal señaló que Nuevo León le apostó a duplicar en cinco años, la construcción del metro realizada en pasadas administraciones.

“En cuatro años vamos a hacer más Metro que en 40. A la vieja política, Se les olvidó la movilidad del Estado. Tuvimos que llegar y en cuatro años duplicar el Metro. En cuatro años quintuplicar los TransMetros y en cuatro años renovar todos los camiones, 4 mil nuevos”, agregó.

En su intervención, Mariana Rodríguez agradeció el trabajo de las más de cinco mil personas que diariamente ponen su empeño, esfuerzo y conocimiento para esta obra emblemática y sin precedentes.

“Gracias a todo el equipo de Metrorrey, de Movilidad, que trabajan día y noche, día y noche para tener la movilidad que siempre debimos tener”, dijo.

Aseguró que esta construcción sería de ayuda para los habitantes de la entidad.

“Esta obra es algo que nos va a ayudar muchísimo. La movilidad del futuro es la movilidad masiva, el transporte público”, apuntó.

“Se están haciendo muchísimas cosas, desde los camiones verdes, más de 4 mil camiones que ya están funcionando hoy, las líneas del Metro y aquí, como les dije, personalmente les quiero agradecer su tiempo, su esfuerzo”, puntualizó.

En este recorrido, Samuel García y Mariana Rodríguez develaron uno de los monorrieles en la primera trabe de estacionamiento en los Patios y Talleres.

Patios y Talleres tendrán mantenimiento mayor

El director de Metrorrey, Abraham Vargas aseguró que a estos espacios se les dará mantenimiento mayor y menor a los trenes del Metro.

Explicó que las funciones de la subestación eléctrica alimentadora desde la cual, en conjunto con la subestación eléctrica alimentadora que se encuentra en la Y Griega, son las encargadas de dar la energía para el funcionamiento de la línea.

Detalló que este tres se sujeta a las trabes de rodadura que cuenta con múltiples neumáticos que se abrazan a la viga para que el tren circule con seguridad.