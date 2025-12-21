Samuel García y Mariana Rodríguez celebran posada en Capullos

Ambos participaron en las dinámicas realizadas por los animadores invitados, además de entregar obsequios y contar con la presencia de Santa Claus

El Gobernador de Nuevo León, Samuel García y Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, celebraron la Posada del DIF Capullos y Monarcas en las instalaciones de la Nave Lewis.

Acompañados de la directora General del Sistema DIF Nuevo León, Gloria Bazán, disfrutaron del show navideño junto a los niños, jóvenes y adolescentes, además de participar en las dinámicas realizadas por los animadores invitados.

Posteriormente, se deleitaron de la comida, postres, baile, además de entregar sorpresas y regalos para los presentes.

Mientras que los niños y adolescentes también lograron tomarse fotografías con Santa Claus y Rodolfo El Reno.

Entre la jornada, el mandatario estatal brindó un mensaje breve para todos los asistentes a esta posada.