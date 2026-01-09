Samuel García vetará el Presupuesto 2026 por recortes

El gobernador sostuvo que las reducciones presupuestales afectan el funcionamiento operativo de distintas áreas del gobierno estatal y de órganos autónomos

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El gobernador Samuel García anunció que vetará hoy mismo el Paquete Fiscal 2026, luego de asegurar que el Congreso local realizó modificaciones que afectan de manera significativa a diversas secretarías y órganos autónomos del estado.

Congreso realizó recortes al presupuesto estatal

Durante un evento de entrega de camiones en Monterrey, el mandatario estatal señaló que los ajustes aprobados por los diputados implican recortes considerables, en algunos casos de hasta 2 mil millones de pesos.

El gobernador explicó que las dependencias más afectadas por estos cambios son la Secretaría de Igualdad e Inclusión, así como la de Movilidad y Planeación Urbana, donde, dijo, se realizaron recortes sin una justificación clara.

“Hubo secretarías que sin justificar quitaron dinero y lo pusieron en otros poderes o en otros órganos. Una que recuerdo es Igualdad, el programa de las Mujeres y varios programas sociales les bajaron como dos mil millones de pesos. Son derechos adquiridos, no podemos a la gente que ya le damos un apoyo quitárselo”, dijo.

Ajustes ponen en riesgo el proyecto del Metro

En el caso de Movilidad, García advirtió que los ajustes ponen en riesgo compromisos financieros relacionados con la construcción del Metro.

“En secretaría como Movilidad para el Metro. Nosotros tenemos un compromiso con un consorcio avalado por el gobierno federal de un pago puntual de mil 200 mdp mensuales al Metro para que se termine. El que me le quiten esa lana sin justificar va a generar demandas con el consorcio y se va a meter en problemas el Metro”, agregó.

Veto será enviado al Congreso este mismo día

El mandatario estatal informó que el veto ya fue firmado y que el documento será enviado de manera digital este mismo día al Congreso, alrededor del mediodía, para posteriormente ser entregado de forma física en la Oficialía de Partes.

“Es un documento, es el veto, en el que vienen los motivos por el cual el Ejecutivo considera que ese paquete no corresponde a lo que Nuevo León necesita”, explicó.

Gobierno estatal busca acuerdo con diputados

García aseguró que su intención no es confrontarse con el Poder Legislativo y reiteró su disposición para trabajar en conjunto.

“No es mala onda, yo la verdad quiero jalar con el Congreso este año, tenemos un Mundial en puerta. No queremos pelear”, agregó.

Finalmente, señaló que su administración ya se encuentra en contacto con los diputados locales para buscar un acuerdo.