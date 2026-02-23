Samuel García supervisa cuartel de Fuerza Civil

El mandatario estatal detalló que, tras inaugurar los nuevos carriles de la aduana, abordó un helicóptero Black Hawk para trasladarse al nuevo complejo

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, supervisó los avances del nuevo Cuartel General de la Fuerza Civil, proyecto que consolidará a la corporación como “la mejor policía de México”.

Durante un recorrido por el edificio, el mandatario destacó la integración tecnológica y operativa del complejo, así como su ubicación estratégica en la Zona Metropolitana de Monterrey.

Helipuerto y capacidad aérea

Desde el piso 20, donde se ubica uno de los helipuertos, García Sepúlveda resaltó la infraestructura del inmueble y adelantó la llegada de otra aeronave Black Hawk para fortalecer la operación aérea.

“El helipuerto del nuevo edificio… lo bueno es que ya viene otro Black Hawk en camino”, expresó.

El gobernador explicó que el complejo no será únicamente administrativo, sino un centro integral de inteligencia y coordinación.

En el piso 10 se fusionará el sistema C5 con cámaras de seguridad públicas y privadas, además del SINTRAM, lo que permitirá monitorear recorridos, frecuencias, seguridad y botones de pánico del transporte.

“Aquí va a estar fusionado el C5, Cámaras de seguridad de gobierno, privada y también se fusiona el SINTRAM, que son los 4 mil nuevos camiones. Aquí podemos ver los recorridos, frecuencias, seguridad, botones de pánico”.

“Mesa FIFA” para coordinación

Asimismo, informó que el piso 6 albergará la denominada “Mesa FIFA”, donde participarán Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerza Aérea, Fuerza Civil y policías municipales para reforzar la coordinación en seguridad y movilidad.

García Sepúlveda estimó que en aproximadamente un mes todas las áreas de seguridad estarán operando desde el nuevo cuartel, lo que permitirá mantener a la entidad en los primeros lugares nacionales en desempeño.

El mandatario arribó al edificio táctico a bordo de un helicóptero Black Hawk tras su gira por Dallas, Houston y Laredo, para posteriormente recorrer la planta baja y distintos niveles del complejo.

Acompañado por mandos de seguridad, autoridades del FIDEPROES y representantes de la constructora, el Gobernador revisó áreas clave como el Espejo C5 y el Data Center.

La explicación técnica estuvo a cargo de José Francisco Gutiérrez Cantú, director general del organismo.

Complejo moderno

El proyecto contempla:

Torre principal de 20 niveles para áreas administrativas y de comunicación.

Edificio táctico de siete niveles con estacionamiento y helipuerto.

Explanada y plazoleta con capacidad para mil 200 personas.

El mandatario adelantó que el nuevo edificio de Fuerza Civil contará con:

El nuevo C5

El Cintram

Un centro de monitoreo ambiental

Divisiones blindadas de caminos e inteligencia

Además, el complejo albergará áreas para la Secretaría de la Mujer, Medio Ambiente, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad, Carrera Policial, Oficialía de Partes y Medicina Preventiva.

Destaca obras en la frontera

Samuel García, informó sobre la entrega de la nueva Aduana Colombia-Laredo y diversas obras de infraestructura, además de anunciar un “vuelo histórico” rumbo al nuevo cuartel general de Fuerza Civil.

A través de un mensaje, el mandatario estatal detalló que, tras inaugurar los nuevos carriles de la aduana, el puente y la Carretera La Gloria-Colombia, abordó un helicóptero Black Hawk para trasladarse al nuevo complejo de seguridad en la zona metropolitana.

“Después de entregar la Nueva Aduana Colombia-Laredo… nos subimos al Black Hawk para hacer un vuelo histórico desde la frontera para aterrizar en el nuevo cuartel general, en el mero corazón de la ciudad”, expresó.

El gobernador aseguró que ya quedaron en operación la nueva aduana, la carretera y el punto de revisión, los cuales están construidos con infraestructura de concreto para fortalecer la conectividad y el comercio.

García Sepúlveda afirmó que la Aduana Colombia-Laredo se perfila como “la más importante, gratuita y segura de México”.

Indicó que estas instalaciones formarán parte de lo que calificó como “la mejor policía de México”, al destacar niveles de confianza y desempeño.

Finalmente, el gobernador sostuvo que febrero ha sido el mejor mes en materia de seguridad en los últimos 16 años en Nuevo León, y adelantó que al mediodía mostraría detalles del nuevo complejo de la corporación estatal.