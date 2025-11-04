Samuel García supervisa arranque en Carretera Interserrana

El mandatario estatal aseguró que Nuevo León vive una 'transformación' en materia de movilidad, seguridad y conectividad

El gobernador Samuel Alejandro García recorrió el tramo 2 de la Carretera Interserrana para supervisar los avances en infraestructura hídrica y carretera.

Durante el evento de arranque, el mandatario estatal agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por otorgar los permisos ambientales y federales necesarios para continuar con la construcción.

“Muchas gracias a la Presidenta, al Gobierno Federal que nos acaba de notificar el permiso ambiental y todos los permisos federales para continuar con la Carretera Interserrana”, expresó García Sepúlveda.

Explicó que la obra conectará al norte, centro y sur de Nuevo León a través de la Sierra Madre, lo que reducirá tiempos de traslado, además de fortalecer el desarrollo de la región.

“Con el permiso vamos ya a licitar el tramo dos, que es la parte serrana, la más compleja. Después de estudios e ingenierías, ahora sí podemos legalmente licitar para llegar hasta Galeana, donde ya estamos muy avanzados, a un 80 por ciento”, señaló.

El gobernador señaló que el nuevo tramo comprende la zona serrana, la más compleja del proyecto, y aseguró que con los permisos en regla podrá iniciar el proceso de licitación.

Destacó que esta construcción es considerada una estrategia para la movilidad, debido a que contará con dos túneles y más de 40 puentes.

“Con esto se van a ahorrar 121 kilómetros, hora y media menos de tráfico, y tanto en la entrada a Montemorelos como en Galeana habrá destacamentos de la mejor policía de México, la Nueva Fuerza Civil. Va a ser una carretera segura y moderna”, enfatizó.

El mandatario estatal subrayó que dicha vialidad será una alternativa segura, debido a que contará con la presencia permanente de personal de Fuerza Civil, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

García Sepúlveda destacó que la vía contará con vigilancia permanente de la Nueva Fuerza Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, por lo que aseguró que será una carretera segura y moderna.

De acuerdo con el mandatario, el tramo 1 presenta un 60% de avance, mientras que el avance hacia Galeana alcanza el 80%.

Además, informó que las presas del estado mantienen niveles óptimos y garantizan el abasto de agua para la población.

El gobernador reiteró su compromiso de concluir las siete carreteras proyectadas durante su administración.



Con información de Esmeralda Valdez