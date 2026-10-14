Samuel García se reúne con Sheinbaum en 50 aniversario CCE

El mandatario resaltó la importancia de la alianza entre la IP y los distintos órdenes de gobierno para potenciar la competitividad y el desarrollo económico

En el marco de la conmemoración del 50 aniversario de la fundación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, sostuvo un encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como con el presidente del CCE, José Medina Mora.

Durante la ceremonia celebrada en la Ciudad de México, el mandatario neolonés resaltó la importancia de la alianza entre la iniciativa privada y los distintos órdenes de gobierno para potenciar la competitividad y el desarrollo económico del país.

"Hoy asistimos en CDMX a la celebración del 50 aniversario de la Fundación del Consejo Coordinador Empresarial y donde tuve el gusto de coincidir con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente del CCE, José Medina Mora", señaló el gobernador.

García refrendó la disposición de Nuevo León para continuar siendo un motor clave en la atracción de inversión y generación de empleo, trabajando de la mano con la administración federal y los líderes empresariales.

"Junto con la IP y el gobierno federal, Nuevo León seguirá trabajando para fortalecer la economía de nuestro estado y de todo México", enfatizó.

El evento reunió a destacados líderes del sector industrial, comercial y financiero del país, consolidando el diálogo estratégico entre el empresariado mexicano y los gobiernos estatal y federal de cara a los retos económicos actuales.