Samuel García recorre estadios para replicar prácticas en Mundial

La experiencia adquirida en los recintos deportivos servirá como referencia para la planeación y ejecución de los partidos que se celebrarán en Nuevo León

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Como parte de su gira estratégica por Asia, el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, visitó dos de los estadios más representativos de Japón con el objetivo de analizar modelos de operación y experiencia del aficionado rumbo al Mundial 2026.

La primera parada fue el Estadio Nissan, en Yokohama, un recinto emblemático donde se disputó la final de la Copa Mundial de la FIFA 2002.

Durante la visita, el mandatario estatal, acompañado de funcionarios de su gabinete, fue recibido por autoridades de la ciudad con quienes realizó un recorrido por las instalaciones.

Ahí, no solo revisó aspectos logísticos y operativos del inmueble, sino que también puso especial atención en los elementos que enriquecen la experiencia del aficionado, desde los accesos hasta los espacios interactivos.

“Pues agarrar y tomar las mejores ideas y prácticas. Este estadio fue la final de 2002, aquí jugaron Brasil y Alemania, ganó Brasil, fue donde Ronaldo destacó. Y ahorita nos mostraron, por ejemplo, el vestidor, lo conservaron. Hoy es un museo y de cada juego se quedaron con la camisa y el balón”, explicó.

Además, mencionó que analizan la logística previo a la llegada del partido número 1,000 de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) que se jugará en el Estadio Monterrey.

"Estamos viendo la logística, afortunadamente tenemos un estadio de primer mundo. Tenemos ya todo listo para recibir el juego número 1000, que Infantino (presidente de la FIFA) ya dijo que le va a meter toda la galleta y nosotros también al Fan Fest”, señaló.

Nuevo León busca elevar experiencia mundialista

El gobernador destacó la importancia de preservar la memoria de los eventos deportivos como parte del legado que deja una Copa del Mundo.

“Todo eso que ya han hecho en otros lados del mundo, vamos a hacerlo allá en el estadio de Rayados: quedarnos con las mejores imágenes, las camisas, los balones, los goles, que luego se acaba el Mundial y quede un legado para la ciudad”, añadió.

Con estos elementos, Nuevo León busca elevar la experiencia del aficionado y consolidarse como una sede de clase mundial.

Posteriormente, la gira continuó en el Estadio Ajinomoto, en Tokio, donde la visita coincidió con un partido en curso. Este escenario permitió observar en tiempo real la operación integral de un evento deportivo.

Durante el recorrido, la comitiva analizó aspectos clave como la gestión de flujos de asistentes, los protocolos de seguridad implementados por la policía japonesa, así como los sistemas de acceso digital, fundamentales para garantizar orden y eficiencia.

La experiencia adquirida en ambos recintos servirá como referencia para la planeación y ejecución de los partidos que se celebrarán en Nuevo León durante el Mundial 2026.

La meta, subrayó el gobierno estatal, es clara: no solo ser sede del Mundial, sino ofrecer una experiencia de primer nivel tanto para los equipos como para los aficionados.