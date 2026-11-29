El mandatario estatal destacó que el trabajo de los servidores públicos ha sido clave en la construcción y los convocó a mantener sus esfuerzos

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabezó el "Cierre Anual 2026", donde reconoció la labor de las y los colaboradores del gobierno estatal y agradeció su participación en los resultados de su administración.

Acompañado por la secretaria de Administración, Gloria Morales, el mandatario estatal destacó que el trabajo de los servidores públicos ha sido clave en la construcción y los convocó a mantener sus esfuerzos durante el sexto y último año de su gestión.

“Vengo a agradecerles y prometerles que viene el sexto y último año, que no tengo duda que va a ser el mejor. Mi sueño es seguir siendo primer lugar en todo, pero más que eso, que ustedes se sientan orgullosos que son el mejor gobierno en la historia”, señaló.

Samuel García destaca calificación de su administración

García Sepúlveda atribuyó a la labor de los colaboradores estatales la calificación de 80 puntos que recientemente recibió su administración por parte de la plataforma “Cómo Vamos Gobernador”.

“Llegar al quinto año y que el pueblo de Nuevo León nos dé un 80 es gracias a ustedes. Un aplauso a todos los servidores públicos de Nuevo León”, resaltó.

Por su parte, Gloria Morales señaló que el desempeño de los trabajadores permite al Gobierno estatal alcanzar sus objetivos y posicionarse en los primeros lugares a nivel nacional.

La funcionaria también compartió que concluyó la encuesta de clima laboral, en la que la administración obtuvo una calificación de 80 puntos, de acuerdo con la percepción de sus colaboradores.

Durante el festejo se realizó una rifa y se entregaron sorpresas a los asistentes, en una celebración que contó con música en vivo y baile.

La Explosiva Sonora amenizó parte de la noche, mientras que Los Invasores de Nuevo León llevaron la música norteña al escenario con sus clásicos y éxitos recientes, que fueron coreados por los asistentes.