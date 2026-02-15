Samuel García presume avances en Líneas 4 y 6 desde monorriel

Desde las alturas, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, destacó el avance del proyecto de las Líneas 4 y 6 del Metro

Desde las alturas del tramo de la Línea 6 que cruza el Parque Fundidora, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, destacó el avance del proyecto de las Líneas 4 y 6 del Metro, que aseguró se convertirá en el monorriel más largo de América y en la obra pública más importante del estado.

El mandatario explicó que uno de los primeros hitos de la construcción es la instalación de la pasarela de emergencia sobre el viaducto elevado, infraestructura diseñada para cumplir con los más altos estándares internacionales de seguridad.

Seguridad ante todo

García relató que recientemente dialogó con un empresario local que le pidió priorizar la calidad de la obra sobre la rapidez, aun cuando el proyecto esté ligado a los tiempos del Mundial de Futbol.

"Hace dos días hablé con un empresario de aquí de Nuevo León y me decía, gobernador, en Nuevo León nos caracterizamos por hacer las cosas bien, no rápido. Y te propongo que aunque no termines el metro, lo hagas bien hecho", narró el gobernador, al subrayar que el sistema contará con pruebas técnicas rigurosas y protocolos de seguridad que garanticen la protección de los usuarios.

La pasarela, visible desde la parte baja del viaducto, tiene como propósito servir como ruta de evacuación en caso de fallas eléctricas o situaciones extraordinarias.

"La idea es que esta pasarela jamás se use. Pero por seguridad, por estándar, estamos haciendo lo que nos indica la norma, que es que en caso de que un día se vaya la luz o pase algo extraordinario, que aquí no va a pasar, la gente no se va a quedar arriba del vagón esperando. Bajan a la pasarela y a esta pasarela caminas hasta la siguiente estación", informó el mandatario estatal.

Meta rumbo al Mundial

El proyecto completo contempla 36 kilómetros de vía y 20 estaciones, con una meta inicial de al menos 12 kilómetros operando rumbo a la justa mundialista.

García comparó el avance con la Línea 3, de siete kilómetros, y afirmó que para el Mundial se tendrá el doble de esa extensión funcionando.

Se estima que alrededor de 243 mil pasajeros utilizarán diariamente el nuevo sistema, lo que, según el mandatario, obliga a que la obra se ejecute con calidad, dentro del presupuesto de 30 mil millones de pesos y en el plazo comprometido.

El trazado incluye conexión hasta el aeropuerto y un tramo estratégico que cruza el Parque Fundidora, donde se proyecta instalar el FanFest del Mundial, aprovechando la vista panorámica que ofrecerá el sistema elevado sobre el Paseo Santa Lucía.

García calificó el proyecto como un legado de su administración y reiteró que será concluido durante su mandato.

“Va a valer la pena”, afirmó, al insistir en que Nuevo León busca posicionarse como la sede más destacada del Mundial y como referente nacional en infraestructura pública.

El gobernador aseguró que la combinación de seguridad, cumplimiento presupuestal y entrega en tiempo marcará la diferencia en una obra que, dijo, colocará al estado en “primer lugar en todo”.