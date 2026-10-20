Samuel García presentará su quinto informe en noviembre

El gobernador dará a conocer los avances de su administración en seguridad, movilidad, infraestructura y salud el 21 de noviembre en el nuevo Parque de Agua

El gobernador de Nuevo León Samuel García Sepúlveda presentará el balance de su quinto año de administración este miércoles 21 de noviembre a las 18:00 horas en las instalaciones del nuevo Parque de Agua.

Bajo el lema “Lo Nuevo Sí Cumple” Sepulveda dará a conocer los avances en materia de Seguridad, Movilidad, Infrstructrura, Salud entre otros.

García cumplió su quinto año de gestión el pasado 4 de octubre, iniciando así la recta final de su sexenio, por lo que este informe marcará la antesala del cierre de su administración.