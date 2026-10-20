Samuel García presentará su quinto informe en noviembre

El gobernador de Nuevo León Samuel García Sepúlveda presentará el balance de su quinto año de administración este miércoles 21 de noviembre a las 18:00 horas en las instalaciones del nuevo Parque de Agua.
Bajo el lema “Lo Nuevo Sí Cumple” Sepulveda dará a conocer los avances en materia de Seguridad, Movilidad, Infrstructrura, Salud entre otros.
García cumplió su quinto año de gestión el pasado 4 de octubre, iniciando así la recta final de su sexenio, por lo que este informe marcará la antesala del cierre de su administración.