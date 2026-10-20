Samuel García presenta su quinto libro: ‘Un Nuevo León’

Por: Esmeralda Valdez 16 Octubre 2026, 19:08 Compartir

El mandatario relata en 11 capítulos su trayectoria política, experiencias al frente del Estado y consejos para futuros funcionarios.

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Con su rostro de portada en blanco y negro y 11 capítulos dedicados a su trayectoria política, el gobernador Samuel García presentó su quinto libro, titulado "Un Nuevo León", en el que relata sus inicios como diputado, su llegada a la gubernatura y las experiencias que ha vivido al frente del estado. Acompañado de su esposa, Mariana Rodríguez, así como de autoridades estatales y municipales, el mandatario compartió algunas de las anécdotas que plasmó en esta publicación, a la que describió como una especie de diario personal. “Es como un diario, y prácticamente todo lo que me pasó lo pongo, lo explico ahí; está todo en un capítulo. Me hubiera encantado llegar con la experiencia que tengo hoy”, expresó. En su mensaje, García Sepúlveda aseguró que Nuevo León ha ampliado sus objetivos de competencia y desarrollo, al señalar que ahora busca posicionarse frente a Estados Unidos y otros referentes internacionales, más allá del ámbito nacional. Finalmente, explicó que el último capítulo está dirigido a quienes ocuparán cargos públicos en el futuro, con recomendaciones basadas en su propia experiencia. “En el último capítulo le doy consejos a los que vienen, de lo que me hubiera gustado a mí que me dijeran”, concluyó.