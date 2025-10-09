Samuel García presenta informe estatal con portal interactivo

Gobierno de Nuevo León lanza micrositio del cuarto informe para acceso público a obras, resultados y seguir en vivo el informe de Samuel García

Como un ejercicio de transparencia, el gobierno estatal a través de la oficina de comunicación lanzó el micrositio del cuarto informe de gobierno de Samuel García Sepúlveda.

El portal digital https://cuartoinforme.nl.gob.mx está diseñado para ofrecer a la ciudadanía un acceso fácil, ágil y visual a los resultados y el estado que guarda la administración pública estatal.

Una vez que el documento oficial del cuarto informe sea presentado ante el Congreso del Estado de Nuevo León, estará disponible para consulta y descarga en este mismo portal.

Al ingresar al sitio, los ciudadanos encontrarán un prólogo del gobernador donde se detalla la razón por la cual Nuevo León ocupa los primeros lugares a nivel nacional en todos los indicadores.

"Hoy Nuevo León ocupa los primeros lugares en temas clave para el desarrollo de la ciudadanía: seguridad, economía, generación de empleo, reducción de pobreza, coberturas de salud y educación, solo para mencionar algunos”, informó el gobernador en un mensaje publicado en la plataforma.

“Esto es gracias a que durante cuatro años hemos invertido todo nuestro tiempo y esfuerzo para lograr lo que los gobiernos pasados no quisieron ni pudieron hacer en 40: construir un nuevo Nuevo León. Este cambio se nota en las obras históricas, los récords y los resultados que hablan por sí solos. Y lo que viene también va en tiempo y forma. ¡Gracias por tu confianza!”, añadió el mandatario estatal.

El sitio web no solo aloja el material informativo, aseguraron, sino que también ofrece videos institucionales por eje temático.

También funcionará como enlace para la transmisión en vivo de la presentación del cuarto informe del gobernador a la ciudadanía programada para el próximo 9 de noviembre.

El micrositio estructura la información del informe en los ejes de generación de riqueza sostenible; igualdad para todas las personas y buen gobierno.

Además, la página ofrece secciones con información relevante en temas específicos como movilidad, seguridad, medio ambiente, agua, economía y Mundial.

Las autoridades estatales indicaron que, a tan solo un clic, los ciudadanos podrán conocer los detalles y el progreso de obras históricas, inversiones en seguridad y las acciones aplicadas en beneficio de la entidad.